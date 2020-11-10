Le Figaro: спасти Рождество — французская церковь обсуждает с властями возобновление публичных месс

Французский епископат надеется возобновить публичные богослужения благодаря диалогу с правительством после того, как Государственный совет сохранил запрет на проведение месс из-за нарушений антикоронавирусных правил в некоторых приходах, сообщает Le Figaro. Церковь обещает подчиниться любым требованиям властей и призывает прихожан соблюдать ограничения, чтобы у них был шанс «достойно отпраздновать Рождество».

Католическая церковь во Франции не прекращает попытки как можно быстрее вернуть прихожан в храмы и спасти по крайней мере Рождество, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, вечером в субботу Государственный совет Франции оставил без изменений запрет на публичные мессы. По словам генерального секретаря епископата Юга де Уальмона, такое решение вызвало «глубокую грусть» у епископов. С понедельника, оправившись от шока, они снова принялись сражаться, но на этот раз выбрали путь переговоров с правительством, а не юридическую борьбу — похоже, жалобы в суд больше не кажутся им эффективным методом.

Новый способ выбран не просто так: Государственный совет потребовал от правительства за неделю доработать санитарный протокол для возобновления публичных месс. Если во время прошлого карантина совет разрешил проводить общие молитвы, напомнив о правовой основе «свободы вероисповедания», то теперь он отказывается это делать из-за проблем в обеспечении безопасности граждан. В воскресенье на Ассамблее епископов Эрик де Мулен-Бофор предположил, что судьям могли предоставить доказательства того, что в некоторых религиозных объектах не соблюдаются введённые правила по санитарной защите.

По информации французской газеты, Министерство внутренних дел действительно предоставило в свою защиту четыре видеозаписи месс из Байонны и Мартиники, которые доступны на YouTube. Богослужения вели два епископа, которые выступают против запрета публичных месс: они были среди первых, кто обратился в Государственный совет. Записи рукоположения в сан священника и диакона свидетельствуют о том, что санитарные меры действительно не соблюдались. Благодаря этому доказательству Совет принял сторону Министерства, хотя церковь пыталась возразить, что в большинстве храмов мессы проводятся в соответствии с самыми строгими санитарными нормами, а ни в одном приходе не зафиксированы вспышки коронавируса.

Со своей стороны епископат предлагает ограничить количество прихожан во время богослужений, однако, по мнению Юга де Уальмона, сейчас правительство должно сделать шаг навстречу. По словам епископа, церковь хочет знать, что ещё требует Министерство для улучшения уже существующих санитарных мер, достаточных при этом в других общественных местах: школах, магазинах и административных зданиях. «Как только мы узнаем об этих требованиях, мы тут же их введём», — заявил представитель церкви в интервью изданию.

Пока же епископат во Франции придерживается двойной стратегии: с одной стороны, убеждает верующих «выполнять решение Государственного совета», чтобы не впадать в «беззаконие», а с другой стороны, ловко ведёт этот «диалог» с правительством, чтобы спасти празднования Рождества. В воскресенье епископ Эрик де Мулен-Бофор предупредил, что ради «шанса достойно отпраздновать Рождество» французам нужно приложить «коллективные усилия». Как отмечает Le Figaro, на встрече с представителями епископата накануне нового карантина премьер-министр страны Жан Кастекс заверил их в намерении сделать всё возможное для того, чтобы празднования Рождества состоялись.