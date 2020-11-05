Специалист ВОЗ: вирус с нами навсегда, поэтому нужно найти «новую норму» жизни

Коронавирус никогда полностью не исчезнет, поэтому государствам надо научиться выходить на плато и держать ситуацию под контролем, заявила в интервью Le Parisien главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд. По её словам, для появления вакцины и вакцинирования населения потребуется время, а пока вирус продолжит распространяться волнами.

Такой пандемии мир «никогда не видел со времён гриппа в 1918 году», а число жертв COVID-19 в Европе, которое уже приближается к 300 тыс., «ещё вырастет», считает главный специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Катрин Смолвуд. Несмотря на свой плотный график, она побеседовала с журналистами Le Parisien из своего бюро в Копенгагене о ситуации с коронавирусом — этим «опасным врагом», который, по её словам, останется с нами навсегда.

Сперва французская газета попросила британского эксперта рассказать о причинах резкого роста числа заразившихся в Европе. Смолвуд объяснила, что летом эпидемиологическая ситуация была относительно спокойной, поэтому страны разрешили путешествовать, снова заработали предприятия, кино, рестораны. Защитные меры ослабли, и молодёжь начала снова распространять вирус.

Вкупе с возвращением холодов, когда население стало всё больше времени проводить в закрытых помещениях, это привело в росту заболевших после начала учебного года. Специалист ВОЗ указывает, что люди устали от эпидемии и хотят вернуться к прежней жизни, однако, к сожалению, побороть «опасного врага» может только время. «А пока в ожидании необходимо создать «новую норму», которая позволит одновременно жить и контролировать вирус», — утверждает Смолвуд.

Специалист ВОЗ подтвердила в интервью, что Европа, хотя её показатели сложно сравнивать с обеими Америками, снова стала эпицентром пандемии: там очень быстро растёт число больных. Особенно это касается Западной Европы, где концентрация населения выше, оно чаще пересекает границы, а демографическое старение ставит больше жителей под угрозу.

При этом нельзя выделить страны, которые лучше или хуже борются с вирусом: только после окончания пандемии можно будет выяснить, какие из них вовремя приняли правильные решения. «То, что происходит в стране сейчас, не предсказывает того, что произойдёт завтра», — подчёркивает Катрин Смолвуд. В первую волну в Китае и Таиланде были высокие показатели заражения, однако теперь они контролируют распространение вируса. На Балканах, в свою очередь, пик пришёлся на лето — ВОЗ сосредоточился на них и не отследил ситуацию в Западной Европе.

Во Франции, где сейчас идёт вторая волна эпидемии, достаточно строгий карантин — он стал неизбежным решением. Однако, по словам специалиста, он является последним вариантом и нуждается в дополнительных мерах: как только показатели начнут снижаться, необходимо воспользоваться случаем и организовать систему тестирования, отслеживания контактов и изоляции потенциальных больных, и эта система эффективно работает при 20—40 новых случаях в день.

Она требует финансовых затрат, но не настолько дорогостоящая, как заморозка экономики. Правительство Франции использует эту систему, и теперь каждый отдельный человек должен проявить сознательность и задавать себе вопросы о потенциальном риске при нарушении карантина.

Катрин Смолвуд согласилась с министром здравоохранения Франции Оливье Вераном, который высказал «умеренный оптимизм» по поводу появления вакцины в ближайшие месяцы. В то же время эксперт подчёркивает, что это сложнейшая задача: сейчас существует более 150 вакцин-кандидатов, из которых 20 находятся на последнем этапе, а вероятность их успеха 10%. Даже если они появятся, потребуется время, чтобы они стали доступными для населения и особенно уязвимых категорий. В этот период, который может быть долгим, вирус продолжит циркулировать.

Специалист ВОЗ отметила, что планете придётся жить с COVID-19 не неделю или месяц, а скорее годы. Многое при этом зависит от эффективности и продолжительности действия вакцины, а до её появления волны эпидемии не остановятся. По мнению Катрин Смолвуд, необходимо научиться выходить на плато, чтобы держать ситуацию под контролем и не переживать пики и провалы, как происходит сейчас. Единственный способ этого достичь — обнаружить все случаи заболевания коронавирусом. «Одно можно сказать с уверенностью: вирус с нами навсегда, — утверждает эксперт в интервью Le Parisien. — Остаётся только узнать, каким будет его влияние на наше здоровье и общество в долгосрочной перспективе».