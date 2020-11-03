Welt: Германия считается чемпионом по борьбе с пандемией, но Азия справляется лучше

Германия считает, что неплохо справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, однако в действительности приписываемое ей звание чемпиона мира по борьбе с инфекцией — всего лишь сказка, пишет немецкая газета Die Welt. Дела в стране обстоят хорошо только в сравнении с наиболее пострадавшими от вируса государствами, тогда как Азия уже фактически победила эпидемию. Но Запад этого почему-то не замечает и не спешит учиться на опыте Востока.

Приписываемое Германии звание чемпиона мира по борьбе с коронавирусом — не более чем сказка, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Максимилиан Калькхоф. По его мнению, Германия справляется с пандемией и кризисом лучше, чем другие страны, только если сравнивать её с теми, у кого дела идут откровенно плохо. В остальном результаты сравнения выглядят отрезвляюще.

Выступая с докладом, министр экономики Германии Петер Альтмайер сообщил относительно хорошие новости: в третьем квартале производительность немецкой экономики внезапно повысилась более чем на 8% по сравнению с предыдущими месяцами. Теперь правительство рассчитывает на то, что в 2020 году снижение ВВП страны составит лишь 5,5%.

«Германия пока справляется с этим кризисом лучше, чем многие другие страны, — заявил министр экономики. — Потому что в первую волну пандемии мы действовали решительно и сообща». Это утверждение звучит с большой гордостью, отмечает Die Welt.

И это справедливо, если сравнивать Германию с теми, кто сейчас особенно сильно пострадал от пандемии, — с западными странами, которые слабо преодолевают кризис, например, с США, Францией, Бельгией или Великобританией.

Однако то же утверждение воспринимается смехотворным, если посмотреть на страны, которые справляются с эпидемией по-настоящему хорошо, — в первую очередь, это государства Южной и Восточной Азии, утверждает автор статьи.

По его словам, различия хорошо заметны. Достаточно взглянуть на коронавирусную статистику на сайте Our World In Data. Там можно следить за ежедневным числом подтверждённых случаев новых заражений на миллион человек. Если сравнить Германию с Китаем, Южной Кореей, Тайванем, Японией или Вьетнамом, нетрудно заметить: с середины марта, то есть ещё с первой волны, показатели у Германии намного хуже, а за последнее время отрыв лидеров существенно увеличился.

С конца сентября, когда в Европе вспыхнула вторая волна пандемии, система координат и вовсе разрушается, подчёркивает немецкая газета. С одной стороны, есть Германия, которая верит, что справляется с кризисом лучше, чем многие другие страны. С другой стороны, присутствуют азиатские государства, в которых коронавирус вспыхнул раньше и которые к сегодняшнему дню его уже фактически победили.

29 октября число новых заражений на миллион человек в Германии составляло почти 152, тогда как в Японии оно в тот же день не доходило до 5, в Южной Корее достигло всего двух, а в Китае, Тайване и Вьетнаме составило всего по одному человеку.

Как отмечает издание, единственный позитивный момент в немецкой статистике заключается в том, что локдаун работает. В начале апреля экономика Германии пошла на спад, после того как в конце марта в общественной жизни появились жёсткие ограничения. В июне спад был максимальным, после чего экономика снова пошла на рост.

Складывается ощущение, будто существуют два мира — или даже несколько разных миров, пишет немецкий журналист. Дело в том, что многие страны Африки тоже взяли пандемию под контроль лучше и быстрее, чем ожидалось. Так это было в Кении, Гане или Руанде. Однако их редко приводят в качестве примера и образца для подражания, зато часто говорят о малом количестве проводимых там тестов.

Удивительно в случае с Германией то, что не только министр экономики страны уверен, что его страна находится в числе лидеров по борьбе с пандемией, — на международном уровне Германию тоже постоянно хвалят за её стратегию по сдерживанию инфекции, поражается автор статьи.

В апреле американская газета The Wall Street Journal описывала преимущества немецкой стратегии по сравнению с той, которой следовали США, Франция, Италия и Испания, — не упоминая при этом, что смертность на миллион человек в Германии была в 100 раз выше, чем в Тайване, и более чем в десять раз превышала смертность в Южной Корее.

Когда британский премьер-министр Борис Джонсон в июне уверял, что ни одна страна мира не разработала действующее приложение по отслеживанию контактов заражённых, политик лейбористской партии возразил, что такое приложение есть в Германии и его скачали 12 млн пользователей. Правда, при этом никто не обратил внимания на то, что число скачиваний ничего не говорит об эффективности приложения, подчёркивает корреспондент Die Welt. Также никто не вспомнил о разработках азиатских стран.

Достижениями азиатских стран в борьбе с пандемией занимается экономист из Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс. Кроме того, он является специальным советником ООН и руководителем программы «Цели развития тысячелетия». Сакс исследует глобальные взаимосвязи и ещё в июне написал для CNN развёрнутый комментарий о том, как азиатские страны борются с пандемией COVID-19.

Отвечая на вопросы Die Welt по электронной почте, Сакс отметил, что ни США, ни Европа не научились сильным сторонам азиатских стран в борьбе с коронавирусом. К таковым относятся масштабное тестирование населения, последовательное цифровое отслеживание контактов и строгое соблюдение карантина. Кроме того, свою роль играют различия менталитетов. Азиатское общество с уважением отнеслось к мерам, необходимым для сдерживания пандемии, таким как ношение масок, соблюдение социальной дистанции или отказ от проведения крупных мероприятий. В США и Европе с этим, напротив, сложно, уверен Джеффри Сакс.

Как напоминает Die Welt, ещё в марте специалист по Китаю и обладатель Пулицеровской премии Йен Джонсон написал статью для The New York Times, в которой задавался вопросом, почему за те два месяца, которые понадобились эпидемии, чтобы добраться из Китая до западных стран, Запад ничему не научился из китайского опыта. Его предположение состоит в том, что Запад воспринимает Китай чем-то настолько чуждым, что не видит даже, что у азиатской страны можно чему-то научиться. То же самое касается и всей Азии в целом, считают критики.

По мнению Джеффри Сакса, однако, всё обстоит несколько иначе. Он винит в близорукости Запада в том числе «необучаемость сторонников американского президента». По его мнению, «США просто не учатся у других — или, по меньшей мере, трамповская часть США не учится у других». Поэтому на предстоящих президентских выборах в США Сакс делает ставку на демократа Джо Байдена. «Это будет большая разница, если выберут Байдена», — полагает американский экономист.

В целом же азиатский урок для Запада довольно прост, считает Сакс: «Мы должны научиться тому, что эпидемия может быть побеждена. Успех этих стран должен стать нашим вдохновением». Остаётся только подождать, чтобы увидеть, какая из европейских стран вдохновится азиатским примером, заключает Die Welt.