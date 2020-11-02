Die Welt: второй карантин обойдётся Германии в €19 млрд
Второй карантин будет стоить экономике ФРГ €19,3 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на подсчёты Немецкого института экономических исследований. Как отмечает издание, наиболее ощутимые потери понесёт гастрономический сектор, а также отельный бизнес.
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