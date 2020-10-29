Kurier: «тяжёлый день» для Германии — Меркель объявила о введении частичного карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в стране частичного карантина, который продлится весь ноябрь, сообщает Kurier. Это «тяжелый день», в том числе и для политиков, ведь «мы понимаем, чего требуем от людей», отметила она. Но нация должна приложить усилие, настояла глава ФРГ.

Число новых заражений коронавирусом в Германии продолжает стабильно расти, пишет Kurier. В Институте Роберта Коха заявили, что в среду за день COVID-19 заболели 14 964 немцев. Неделю назад этот показатель был в два раза меньше, отмечает издание. Теперь же в Берлине «дали по тормозам». После экстренного онлайн-саммита власти страны решили со второго ноября ввести частичный карантин, который продлится месяц.

«Абсолютно очевидно, что нам нужно действовать, причём сейчас», — объяснила канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, в 75% случаев заражения экспертам неизвестен источник инфекции. Это «тяжёлый день», в том числе и для политиков, добавила глава ФРГ: «Я хочу это подчеркнуть, потому что мы понимаем, чего требуем от людей». Нация должна приложить усилие, сказала Меркель.

Со второго ноября закроются рестораны, бары, клубы и дискотеки. Работать продолжат только отделы доставки. Также нельзя будет сходить в театр, концертный зал, кинотеатр, парк развлечений, игровой зал, бордель, бассейн или фитнес-центр. Профессиональные спортсмены, например, футболисты смогут и дальше играть, но с пустыми трибунами. Массажные и косметические салоны, а также тату-салоны закроются. Дети продолжат ходить в школы и детские сады. Также можно будет посещать парикмахерские, заведения розничной и оптовой торговли, но исключительно при соблюдении гигиенических мер безопасности.

Для того, чтобы избежать больших убытков, министр финансов Германии Олаф Шольц пообещал, что государство предоставит предприятиям малого бизнеса финансовую помощь в размере 75% от их месячного оборота. Гастрономия и организаторы культурных мероприятий сейчас «еле сводят концы с концами», отмечает Kurier. Тысячи художников и других деятелей сферы искусств выходят на демонстрации в центре Берлина. Директор Немецкой ассоциации отелей и ресторанов Томас Ленгфельдер заявил: «Мы считаем, что ещё один карантин абсолютно не нужен. Нет никаких свидетельств тому, что число заражений растёт из-за наших предприятий». Однако министр здравоохранения Йенс Шпан выступил в защиту новых мер: «Если мы будем ждать, пока отделения интенсивной терапии не переполнятся, будет уже поздно».