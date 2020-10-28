BI: в России ввели повсеместный масочный режим — в США таких постановлений нет, несмотря на большее число заражений

Из-за роста числа заражений в России вышло постановление о повсеместном ношении масок в местах массового скопления людей. Несмотря на то что в США ситуация с COVID-19 обстоит намного хуже, общенациональный масочный режим там не действует, обращает внимание Business Insider. При этом, как подсчитали учёные, если 95% американцев будут носить маски, к февралю можно будет спасти 63 тыс. жизней.

На прошлой неделе с 19 по 25 октября в России в среднем фиксировалось по 16,3 тыс. заражений коронавирусом в день — самый высокий недельный показатель. В пятницу число заболевших впервые превысило 17 тыс. Тем временем в США в тот же день было зарегистрировано более 83 тыс. новых случаев — также рекордный показатель для страны, пишет Business Insider.

На фоне увеличения числа заражений в России во вторник 27 октября Роспотребнадзор опубликовал постановление о ношении масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также ведомство рекомендовало запретить работу кафе, ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока дополнительные ограничения не рассматриваются, но могут быть введены позднее, если ситуация будет ухудшаться. Как напоминает издание, в начале пандемии Россия шесть недель провела в режиме самоизоляции. Производства и стройки вернулись к работе 11 мая, а магазины, продающие предметы не первой необходимости, и рестораны — в июне.

Business Insider отмечает, что новое предписание не характерно для изначального подхода российского президента Владимира Путина к сдерживанию пандемии — ранее по большей части он вверял борьбу с коронавирусом региональным властям. Как отмечал глава Кремля этим летом, правительство России и главы регионов работают «как одна команда». «Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас в правительстве или в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит», — подчеркнул Путин в интервью российскому телевидению в июне.

Также президент раскритиковал политизацию пандемии в США, где, по его словам, над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы и именно поэтому ситуация с коронавирусом обстоит намного хуже. Так, на сегодня Россия занимает четвёртое место в мире по числу заболевших — более 1,5 млн человек, в США же заражений почти в 6 раз больше — 8,7 млн. От коронавируса, по официальной статистике, умерло 26 тыс. россиян — в США болезнь унесла жизни 225 тыс. Впрочем, как полагают некоторые эксперты, реальные показатели смертности от COVID-19 в России могут быть выше, добавляет журнал.

В США в большинстве штатов, включая Техас, Нью-Йорк и Пенсильванию, тоже действует масочный режим, однако общенациональных предписаний не существует. В некоторых штатах требование носить маски действует только в определённых частях, а в Южной Дакоте такого правила нет и вовсе.

Как обращает внимание издание, в США властям оказалось непросто привести в исполнение масочные предписания. Многие, включая президента Дональда Трампа, рассматривают ношение защитного аксессуара как политическое заявление, а некоторые даже выходили на протесты против масочного режима, утверждая, что он нарушает их свободу.

Однако, как заявил недавно глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, в зимние месяцы, возможно, придётся вводить повсеместный масочный режим, поскольку, как ожидается, вирус будет распространяться быстрее, из-за того что большее число людей будет проводить больше времени внутри помещений. «Если народ не носит маски, возможно, нам следует сделать их ношение обязательным», — отметил эксперт в интервью CNN в пятницу 23 октября. По мнению эксперта, такие меры, как масочный режим, регулярное мытьё рук и соцдистанцирование, очень просты, но не все американцы им следуют, и это — одна из причин, почему число заражений в стране растёт. Впрочем, как обращает внимание Business Insider, Фаучи не уточнил, имеет ли он в виду общенациональный масочный режим или на уровне штатов.

Как показали исследования, маски могут предотвратить передачу коронавируса и спасти жизни. Модель, разработанная Институтом показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, прогнозирует, что общее число смертей в США к концу февраля может превзойти 511 тыс. Однако если 95% населения будет носить маски, 63 тыс. жизней можно будет спасти.

«Расширенное внедрение масок может стать одним из простых способов для США добиться положительных изменений, — прокомментировал директор Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей. — Это может отложить повторное введение обязательных ограничительных мер, связанных с соцдистанцированием, а также спасти множество, множество жизней».