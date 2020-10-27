Британские учёные: из-за быстрого исчезновения антител от COVID-19 вакцину придётся ставить два раза в год

Иммунитет от COVID-19 может длиться всего несколько месяцев, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные Имперского колледжа Лондона.

Его исследование, в которое были вовлечены 365 тыс. человек, показало, что количество антител среди населения упало более чем на четверть всего за три месяца.

Согласно полученным данным, к июню, после первой волны пандемии, только у 6% населения выработались антитела, что свидетельствовало о некотором уровне защиты от вируса. Три месяца спустя эта цифра упала до 4,4%, причём большая часть снижения произошла всего за шесть недель.



Наиболее резкое падение наблюдалось среди тех, кто больше всего нуждается в защите: уровни антител среди лиц старше 75 лет снизились почти на 40% в период с июня по сентябрь.



Как отметили учёные, полученные данные свидетельствуют о «быстром» снижении иммунитета, а это, в свою очередь, может означать, что, даже если удачная вакцина будет найдена, её, возможно, придётся вводить дважды в год.



Это масштабное исследование проводилось по поручению Министерства здравоохранения Великобритании в рамках крупнейшей исследовательской программы, оказывающей влияние на политику британского правительства.



По словам учёных, результаты говорят о том, что Британия находится «далеко» от достижения коллективного иммунитета, который, как они ранее предупреждали, никогда не будет достигнут без вакцины.



Однако, как отмечает The Daily Telegraph, в исследовании не изучалась роль других форм иммунитета.