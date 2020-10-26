Euronews: коронавирус разносится «галопом по Европам», несмотря на усилия властей

Количество новых заражений коронавирусной инфекцией продолжает стремительно расти. ВОЗ призывает отказаться от «прививочного национализма» и помочь сделать прививки во всех странах, иначе эпидемия будет продолжаться. Власти европейских стран вновь ужесточают ограничения, однако вопрос об эффективности этих мер остаётся открытым, передаёт Euronews.
Более 460 тысяч новых выявленных заражений, свыше половины приходится на Европу. ВОЗ, которая собирает статистику пандемии, настаивает на массированной вакцинации, подчёркивая, что препараты для прививки должны быть доступны во всех государствах. Лучше выздоравливать вместе, чем заражаться поодиночке, считает её гендиректор.
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, гендиректор ВОЗ: На наш взгляд, оптимальный путь — сделать прививки во всех странах части населения, чем в части стран сделать прививки всему населению. Я постараюсь быть максимально точным в выборе формулировок: в настоящее время так называемый прививочный национализм, когда препарат предназначен лишь для некоторых государств, не поставит преград для распространения инфекции и пандемия продолжится.
Во Франции за 24 часа зарегистрированы свыше 52 тысяч новых инфицированных. В стране с 65 миллионами населения вирусоносительство обнаружено у свыше миллиона человек. Мэры ряда городов обратились напрямую в правительство, попросив развернуть полевые госпитали. В обычных больницах начинает ощущаться нехватка мест в реанимации.
Власти дают время до середины текущей недели, чтобы решить в пользу новых ограничений — либо оставить действующие часы комендантского часа, которые затрагивают две трети населения страны.
ПРОХОЖАЯ: Нужно как-то приспособиться. Хотя сделать это очень нелегко!
В Испании кабинет министров вновь вводит режим чрезвычайной санитарной ситуации, который должен действовать вплоть до середины мая будущего года. В регионах вводится комендантский час — с 11 вечера до 6 утра для всех, кроме экстренных служб, запрещаются любые передвижения.
ПРОХОЖАЯ: Я думаю, что это правильное решение, поскольку оно не слишком сильно затрагивает экономику, в отличие от карантина. Но помогут ли эти ограничения удержать ситуацию под контролем, и будут ли они способствовать замедлению эпидемии? Я не знаю.
В Италии с понедельника закрываются фитнес-клубы, кинотеатры и иные общественные заведения, рестораны и бары могут обслуживать посетителей до 6 вечера. По количеству летальных исходов Апеннины находятся в Европе на втором месте после Британии.
США нужно отказаться от попыток в последние дни действия договора СНВ выторговать преимущества. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на ежегодной встрече Международного консультативного совета Центра по изучению вопросов нераспространения.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш, который ныне выступает за турецкий «Кайсериспор», высказался о переходе экс-партнёра по российской команде Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с нидерландским «Аяксом».
Известный российский тренер Александр Жулин прокомментировал невключение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в список 25 величайших фигуристов всех времён по версии американского портала Yardbarker.
В Уренской ЦРБ после капремонта готовят к открытию инфекционное отделение для пациентов с COVID-19. Работы должны быть закончены к середине ноября, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Некоторые сезонные фрукты могут помочь организму укрепить иммунитет и восстановиться при COVID-19, сообщает пресс-служба Медицинской академии Крымского федерального университета со ссылкой на диетолога и доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ирину Сухареву.
Российский истребитель Су-27 сопроводил над водами Балтийского моря американский самолёт-разведчик U-2S и германский самолёт патрульной авиации Р-3С Orion. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.
Армения готова к «взаимным уступкам» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, однако никогда не будет готова капитулировать. Об этом во время прямого эфира на странице в Facebook заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию в возможном назначении бывшего наставника лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино на пост главного тренера петербургского «Зенита».
Белоруссия за неделю отказала во въезде в страну 595 иностранным гражданам, абсолютное большинство которых были «спортивного телосложения». Об этом, как пишет БЕЛТА, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
В ОБСЕ назвали прозрачными и хорошо организованными украинские местные выборы. Об этом заявила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по наблюдению за местными выборами на Украине Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
В настоящее время сохраняется фактор неопределённости, объявлять о полной победе над коронавирусной инфекцией рано. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций.
Германия разделяет мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, что призывы России к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности не вызывают доверия. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.
Слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона неприемлемы, особенно в свете убийства преподавателя, которое произошло в пригороде Парижа. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.