Times: ультраправые и мафия объединились против «диктатуры здравоохранения» в Неаполе

В итальянском Неаполе прошла массовая акция протеста против введения карантинных мер в регионе. Её участники разбивали машины, поджигали мусорные баки и нападали на стражей правопорядка. По мнению местных властей, в организации беспорядков виноваты «политические экстремисты» и «преступные группировки», сообщает The Sunday Times.

Накануне сотни людей прошли маршем по улицам Неаполя, скандируя «свобода». Протестующие обкидывали стражей правопорядка, атаковали проезжающие машины и поджигали мусорные баки. В ходе беспорядков, в причастности к которым местные власти подозревают мафию, были арестованы два человека, сообщает The Times.

Поводом для демонстрации стало решение правительства южного итальянского региона Кампания, в который входит Неаполь, ввести комендантский час с 23:00 до 5:00 и месячный карантин. Эти меры призваны сдержать вторую волну коронавируса, поясняет издание.

Демонстрацию поддержала ультраправая партия Forza Nuova («Новая сила»): «Пусть Неаполь станет первым городом, который восстает против диктатуры здравоохранения», — заявил перед протестами её лидер Роберто Фиоре.

Между тем, по словам заместителя министра внутренних дел Маттео Маури, в беспорядках виноваты не только «маргинальные хулиганы» и «политические экстремисты». В качестве одних из зачинщиков он также назвал местные «преступные группировки».

Бандиты этого региона, известные под общим названием Каморра, пострадали от вызванных COVID-19 ограничений. Карантин привёл к закрытию магазинов и ресторанов, от которых преступники получали деньги за «крышевание», в результате чего, по словам неаполитанского полицейского Альфредо Фабброчини, они стали «голоднее».

Каморра предлагает финансовую поддержку местным жителям, пострадавшим от ограничительных мер, чтобы пополнить свои ряды и завоевать новые территории. Её агенты раздавали продуктовые посылки и банкноты по €50 наиболее уязвимым слоям населения в некоторых частях региона.

«Раньше они просили денег, теперь они их раздают. А потом они попросят что-то взамен», — полагает Луиджи Куомо. Он возглавляет национальную организацию SOS Imprese, которая защищает от рэкета малый и средний бизнес.

«Нужда — это вопрос, в который различные итальянские мафиозные группировки вмешиваются в первую очередь. Как для вербовки, так и для получения социального влияния», — отмечает прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо.

Президент Кампании Винченцо де Лука призвал к более строгим мерам изоляции, чтобы сдержать распространение вируса после резкого увеличения числа случаев заболевания. «Мы находимся на пороге трагедии, нам нужен общенациональный карантин», — сказал он.

До сих пор в центральном правительстве Италии не прислушивались к подобным призывам из-за сопряжённых с этой мерой экономических и социальных потерь. Но власти рассматривают возможность введения по всей стране комендантского часа, принятого в Кампании и некоторых других регионах.

В пятницу число новых случаев коронавируса в Италии превысило 19 тыс. Этот показатель выше, чем в первые несколько недель пандемии, когда правительство распорядилось о карантине.

Недовольство новыми ограничениями затронуло не только Неаполь. Владельцы ресторанов в Риме вывесили таблички с крестами, объявляя о «смерти» своих заведений после того, как их заставили закрываться до 9 часов вечера.