«Выучили урок»: USA Today рассказала, почему сейчас Италия лучше справляется с COVID-19, чем США

В начале этого года Италия за короткое время стала крупнейшим эпицентром коронавируса после Китая и была вынуждена впервые в истории мирной Европы ввести строгий и продолжительный карантин, напоминает USA Today. Теперь, когда ЕС захлестнула вторая волна, практически всё население страны тщательно соблюдает введённые правительством ограничения и сожалеет, что её опыт не учли в новом эпицентре COVID-19 — Соединённых Штатах.

Соединённые Штаты и Италия — действующий и бывший эпицентры COVID-19 — взяли на вооружение кардинально разные подходы к борьбе эпидемией, пишет USA Today. Издание проанализировало, чем отличается итальянский путь и как сами жители оценивают действия своего правительства.

Италия стала первой страной, которая серьёзно пострадала от вируса, вырвавшегося за границу Китая. После просчётов на раннем этапе правительство приняло решительные меры: введённый на национальном уровне карантин стал первым в Европе в мирное время. Он был строже и длился дольше, чем в других странах, а за соблюдением ограничений следила полиция, которую наделили правом штрафовать нарушителей. Руководители страны соблюдали те же предписания о масочном режиме и социальной дистанции, что и простые люди. Заводы по всей Италии начали производить вентиляторы, маски и другое защитное оборудование. Как только появлялся новый очаг заражения, там тут же вводили карантин, а больные получали лечение благодаря бесплатной национальной системе здравоохранения.

Однако самое главное, что подавляющее большинство итальянцев соблюдали введенные правила. «Возможно, у нас (итальянцев. — ИноТВ) репутация страны неорганизованных нарушителей законов, но на самом деле люди склонны следовать предписаниям врачей, — рассказал американской газете исследователь Джованни Себастиани, член Национального исследовательского совета Италии. — Почти все делали то, что должны были делать».

Италия с населением в 60 млн человек стала первой в мире страной, где официально зарегистрировали 200 тыс. случаев заражения коронавирусом (28 апреля) и рекордные 30 тыс. жертв (7 мая). Однако к концу мая число новых заболевших в сутки упало с 5 тыс. до нескольких сотен и в целом оставалось там вплоть до прошлого месяца. Теперь цифры в Италии снова выросли: в пятницу страна обновила свой рекорд по максимальному числу подтверждённых случаев заражения и зарегистрировала 10 тыс. новых больных. ВОЗ предупредила, что вирус в Европе быстро выходит из-под контроля, и регион достиг поворотного момента для сдерживания второй волны коронавируса. Ранее в октябре канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала своим соотечественникам воздержаться от поездок на праздники в европейские страны с высоким риском заражения и подчеркнула, что Италия благодаря «большой осмотрительности» правительства в этот список не входит.

В то же время, согласно порталу COVID Tracking Project, в Соединённых Штатах с начала октября регистрируют в среднем 50—60 тыс. новых заражений в день. Всего в стране примерно 8 млн заболевших и более 217 тыс. жертв эпидемии. Итальянцы качают головами, узнавая новости из Америки: им сложно понять политизацию ношения масок, различия в противокоронавирусных ограничениях от штата к штату и неодинаковом контроле за их соблюдением, игнорирование предписаний на пляжах, в парках и на политических собраниях, а также то, как президент Дональд Трамп сам лечился от COVID-19, преуменьшая опасность болезни.

«Итальянцы всегда равнялись на Соединённые штаты, однако то, что сейчас происходит, заставляет нас смотреть в недоумении, — приводит USA Today слова политолога Флавио Кьяппони из Павийского университета на севере Италии. — В первые дни пандемии мы выучили урок путём проб и ошибок, поэтому она так сильно нас затронула». Он выразил сожаление, что многие страны, включая США, не проанализировали печальный опыт Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте торжественно пообещал, что стране больше не придётся вводить общенациональный карантин. «Сейчас мы намного лучше подготовлены, чем в марте или апреле, — считает Джорджио Палу, заслуженный профессор микробиологии Падуанского университета и бывший президент Европейского общества вирусологии. — Больницы готовы, тестирование более масштабное. Мы понимаем, с чем имеем дело». Многие эксперты указывают, что из-за недостаточного тестирования в первые недели пандемии значительное число случаев осталось неучтённым, поэтому цифры в марте и апреле превысили бы текущие показатели.

На этой неделе правительство ввело новые ограничения для домашних посиделок, ресторанов, школьных мероприятий и даже свадьб. Ранее специальным декретом население обязали использовать маски даже на улице и на большом расстоянии друг от друга. Чрезвычайное положение из-за коронавируса, введённое впервые 31 января, продлили до конца января следующего года, что позволит местным властям быстро изолировать кварталы и города, когда это потребуется. Согласно опросу, который провёл этим летом Имперский колледж Лондона, большинство итальянцев (85%) не против надевать маски, если им это рекомендуют — это самый высокий показатель среди тех европейских стран, где проводили исследование.

Хотя в сентябре новости о росте заражённых возбуждённо обсуждали в кофейнях и на городских площадях, жители Италии со сдержанным оптимизмом говорят, что не потеряли веры в своё правительство. «Я чувствую, что руководители страны послали чёткий, единодушный и последовательный сигнал о коронавирусе, в отличие от ситуации дома, — рассказала USA Today Молли Гейдж, которая 13 лет назад переехала из Питтсбурга в Рим и воспитывает двоих детей. — В Италии с пандемией борются как с проблемой общественного здравоохранения, чем она и является. Это сложно для всех, но становится немного легче от того, что знаешь: всё, что можно было сделать, уже делают».