SvD: Европу накрыла вторая волна коронавируса — но и там нашлись свои счастливчики

Европу, как и многие страны мира, настигла вторая волна коронавируса, которая привела к тому, что количество инфицированных вновь стало расти, а местные власти начали возвращать былые ограничения, пишет Svenska Dagbladet. Тем не менее в Европе нашлись и свои «счастливчики» в лице Германии и Италии. Как отмечает издание, роднит их неукоснительное соблюдение масочного режима, правил соцдистанцирования и гигиены.

Мир захлестнула вторая волна пандемии коронавируса. Хотя многие страны страдают от неё достаточно сильно, нашлись и некоторые «государства-счастливчики», пишет Svenska Dagbladet.

Франция: код красный

В воскресенье в Париже ввели максимальный уровень готовности к распространению инфекции. Все столичные бары должны теперь закрыть свои двери как минимум на пару недель. «Эти правила, которые абсолютно необходимы для борьбы с распространением вируса, касаются Парижа и трёх коммун в его окрестностях», — заявил по этому поводу премьер-министр Жан Кастекс.

С другой стороны, владельцы парижских ресторанов могут вздохнуть с облегчением: тотальное закрытие десятимиллионного города, о котором предупреждало правительство, так и не стало реальностью. Тем не менее рестораны должны ещё больше увеличить промежутки между столами и не превышать максимальное количество гостей в одном помещении.

На выходных всего за один день во Франции было зафиксировано 16 972 новых случая заражения. По словам местных властей, на данный момент в столичном регионе всего насчитывается 203 «очага инфекции».

Запоздалая статистика в Британии даёт повод для беспокойства

Притом что в Великобритании от COVID-19 умерло более 42 400 человек, эта страна на данный момент является худшим очагом вируса в Европе с точки зрения общего числа жертв. Местные власти пошли на ряд дополнительных мер. В частности, крупная сеть кинотеатров Cineworld собирается закрыть все свои киносалоны в Великобритании с 8 октября.

Кроме того, официальная статистика с 25 сентября по 2 октября не учла более 15 тыс. случаев заражения. В результате в воскресенье было зафиксировано почти 23 тыс. новых случаев заболевания. При этом, по данным The Guardian, запоздалая отчётность заставила исследователей усомниться в их способности локализовать и подавить распространение инфекции.

Германия в числе счастливчиков — но надолго ли?

Если взглянуть на карту, то окажется, что Германия окружена странами, где продолжает свирепствовать вирус. По сравнению с ней в Нидерландах на миллион жителей приходится в четыре раза больше случаев заражения, во Франции — в семь раз, в Чехии — в девять.

Поэтому Германия опасается, что инфекция перекинется и на неё. Тем не менее правительство страны не планирует тотального карантина, подобного тому, что был весной. В частности, Берлин настаивает на том, что школы и детские сады должны продолжать работать.

Вместо этого Германия сделала ставку на быстрое наращивание инфраструктуры для тестирования на коронавирус. С 15 октября во всех домах престарелых введут экспресс-тесты, которые будут проходить как их постояльцы, так и посетители и персонал.

Аналогичные меры хотят ввести и в больницах, которые также должны коснуться и персонала, осуществляющего уход на дому. Кроме того, в случае заражения человека в этих учреждениях всем, кто присутствовал там в течение последних десяти дней, будут предложены бесплатные тесты.

Между тем, возрастает давление на рестораны, бары и частных лиц, которые позволяют себе нарушать правила гигиены. В Германии в семи крупнейших городах по этому поводу выписали уже более 30 тыс. штрафов.

Тем не менее Ангела Меркель предупреждает, что к Рождеству уровень заражения может увеличиться в три раза, если немцы не будут неукоснительно соблюдать правила соцдистанцирования, носить маски и избегать ненужных поездок.

Проблеск света в Индии — несмотря на 100 тыс. умерших

В Индии от COVID-19 умерло более 100 тыс. человек при не менее 6,5 млн заражённых. Опережают её по количеству инфицированных лишь США, однако индийская статистика, по всей видимости, отражает низкий предел количества больных, поскольку в начале эпидемии анализы на вирус сдавали очень немногие.

В этом контексте и в связи с массовыми закрытиями в стране высказывания премьер-министра Нарендры Моди о том, что «на борьбу с коронавирусом уйдёт 21 день», кажутся несколько преувеличенными.

Более того, эксперты в области здравоохранения считают, что карантин, вынудивший миллионы рабочих-мигрантов бежать из городов в сельскую местность, только усугубил распространение инфекции по всей стране. Кроме того, ограничения привели к падению ВВП на 23,9% во втором квартале — что стало крупнейшим экономическим спадом в современной истории Индии.

Тем не менее и в этом тёмном царстве есть проблеск света. Уровень смертности в Индии — один из самых низких в мире, всего около 1,6% от общего числа инфицированных. Во многом это обусловлено тем, что индийцы молоды – более чем половине из них не исполнилось и 25 лет. Кроме того, в последнее время темпы распространения инфекции, судя по всему, также снизились.

Испания: полиция охраняет дороги в Мадрид

С вечера пятницы около 5 млн испанцев в районе Мадрида вновь оказались если и не на карантине, то, по крайней мере, в положении, при котором свобода перемещений значительно осложнилась. Обычная и военная полиция охраняет выезды на шоссе, чтобы пресечь «ненужные» поездки. Ресторанам предписано закрываться в 11 вечера, а встречаться одновременно могут не более шести человек.

По словам премьер-министра страны, эти меры нужны, чтобы избежать повторения «тех ужасных дней и недель весной», когда больницы были забиты умирающими и мёртвыми пациентами.

Италия: первичная травма против второй волны

Пока что дела в Италии идут относительно неплохо, даже несмотря на то, что другие страны Европы захлестнула вторая волна пандемии. В то время как во Франции в воскресенье зафиксировали почти 17 тыс. новых случаев коронавируса, в Италии, по данным ВОЗ, цифра составила всего 2,8 тыс. В больницах есть свободные койки, а в отделениях реанимации мало пациентов с COVID-19.

Объясняется это главным образом тем, что Италия очень сильно пострадала во время первого удара вируса: при 36 тыс. умерших травма оказалась настолько серьёзной, что итальянцы стали вести себя куда осторожнее своих соседей. Тщательно соблюдается масочный режим, люди массово моют руки и неукоснительно соблюдают правила соцдистанцирования. Италия хочет любой ценой избежать нового карантина, особенно с учётом того, что страна находится в глубоком экономическом кризисе.

Тем не менее, хотя на севере Италии положение относительно стабильно, на юге страны наблюдается тревожный рост количества больных. Это заставило итальянское правительство пойти на новые меры, в частности, ввести более жёсткий полицейский контроль и даже отправить на улицы городов военных.

США: вторая волна — коронавирус добрался до штатов с низкой плотностью населения

Всего в США от коронавируса умерло более 200 тыс. человек. За последние же пять дней, по данным Университета Джона Хопкинса, вирусом заразились 232 657 американцев. В этом контексте в Нью-Йорке ввели новые ограничения.

Однако пандемия набирает обороты и в штатах с низкой плотностью населения. Например, в Южной Дакоте, где живут около 865 тыс. человек, количество инфицированных за сентябрь возросло в среднем на 66%. Подобная тенденция наблюдается и в Северной Дакоте, Монтане и Юте.

Северная Европа: убийства норок и собаки-ищейки



Если не считать Швеции, то наиболее тревожная ситуация сложилась в Дании. Заболеваемость коронавирусом в этой стране резко увеличилась с конца августа, достигнув уровня в 400 новых случаев в день. В этой связи местные власти пошли на радикальные меры: предполагается ликвидация миллиона норок, так как COVID-19 обнаружили, по крайней мере, на 41 ферме, где разводят этих млекопитающих.

Растёт количество заражённых и в Финляндии. Местные власти подумывают ввести более строгие правила по контролю над барами, ресторанами и катками, где, как предполагается, болезнь распространяется быстрее, чем в других местах. Кроме того, в аэропорту Хельсинки стартовал пилотный проект, в рамках которого коронавирус у пассажиров будут искать собаки.

Между тем, в Норвегии ситуация остаётся стабильной: ежедневно фиксируется около 100 новых случаев коронавируса. Там ограничения постепенно начинают сходить на нет: с 12 октября рестораны смогут продавать алкоголь после полуночи, а на открытом воздухе собираться смогут группы до 600 человек.