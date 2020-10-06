Guardian: Джонсон предупредил уставших от коронавирусных ограничений британцев о тяжёлой зиме

Несмотря на усталость британцев от ограничительных мер и недовольство действиями правительства в период пандемии, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил сограждан о том, что грядущая зима может оказаться для страны очень тяжёлой, сообщает The Guardian. На фоне второй волны пандемии глава государства призвал британцев не забывать про «здравый смысл».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что британцы недовольны действиями его правительства по сдерживанию распространения коронавируса в стране, в том числе вводимыми им ограничительными мерами, передаёт The Guardian.

Тем не менее, как отмечает издание, глава государства предупредил, что ситуация с заболеванием в Великобритании может ухудшаться вплоть до весны, когда произойдёт улучшение за счёт проведения вакцинации или массового тестирования на коронавирус. Так, Джонсон предположил, что грядущая зима может оказаться для страны очень тяжёлой из-за пандемии.

«Путь распространения вируса будет ухабистым до Рождества, и это может продолжаться и после него», — заявил глава государства, добавив, что понимает усталость граждан.

«Они злятся на меня и злятся на правительство», — признал Джонсон. Однако подчеркнул, что будучи премьер-министром, «не мог выбрать курс, который привёл бы ещё к десяткам тысяч погибших в очень короткие сроки».

Джонсон подчеркнул, что на фоне начала второй волны пандемии британцы должны продолжать жить «бесстрашно», но вместе с тем не забывать про «здравый смысл» и соблюдать введённые ограничительные меры, в том числе комендантский час, в эффективности которого усомнилась общественность.

Премьер отметил, что перед правительством всё это время стояла задача найти баланс между сдерживанием распространения коронавируса и сохранением рабочих мест.

«Борьба, которую мы сейчас ведём, заключается в том, чтобы сдерживать пандемию, но при этом поддерживать экономику в движении», — попытался оправдать стратегию британского правительства его председатель.

При этом, как пишет The Guardian, премьер-министр выразил уверенность, что уже «в течение следующих нескольких недель и месяцев» научное сообщество продвинется в изучении коронавируса. Джонсон предположил, что проведение массовой вакцинации или массового тестирования на коронавирус позволит правительству применить другой подход к сдерживанию пандемии.

«Однако на данный момент это тот баланс, который люди должны принять, это та линия, которой мы должны следовать», — предупредил Джонсон.