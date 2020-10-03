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Independent: в росте числа заболевших Джонсон винит самоуспокоенность британцев и ослабление дисциплины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что к нынешнему росту числа заболевших коронавирусом привело не недостаточное тестирование, а самоуспокоенность населения. Он отметил, что в марте и апреле страна сплотилась. «То, что произошло летом, было своего рода ослаблением дисциплины и внимания людей к этим правилам», — цитирует премьера The Independent.
Independent: в росте числа заболевших Джонсон винит самоуспокоенность британцев и ослабление дисциплины
Reuters

Британский премьер Борис Джонсон возложил вину за недавний рост числа коронавирусных инфекций на самоуспокоенность населения, а не на недостаточное тестирование со стороны властей, пишет The Independent. В частности, он заявил, что за лето дисциплина в отношении социального дистанцирования и мер гигиены «ослабла».

«Страна сплотилась в марте и апреле. То, что произошло летом, было своего рода ослаблением дисциплины и внимания людей к этим правилам», — подчеркнул он.

Джонсон дал понять, что ответственность за резкое увеличение числа заболевших за последний месяц лежит на общественности, которая утратила «мышечную память» в вопросе о мерах социального дистанцирования и гигиены.

«Так как мы сплотились как страна, нам удалось снизить показатели, и, боюсь, часть этой мышечной памяти была утрачена», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании, между тем, признал, что у некоторых людей был «неудачный опыт» взаимодействия с системой тестирования и отслеживания, созданной правительством для контроля над вирусом COVID-19.

«Конечно, есть люди, у которых был неудачный опыт, и я прошу прощения за этот неудачный опыт, полученный от взаимодействия с системой тестирования и отслеживания Национальной службы здравоохранения», — подчеркнул Джонсон.

Между тем он добавил, что Великобритания проводит больше тестов, чем любая другая европейская страна.

«Тестирование прошли 20 миллионов человек», — отметил британский премьер.

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Independent Великобритания Европа
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