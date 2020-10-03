Euronews: под сокращения из-за пандемии в ЕС чаще всего попадают женщины и молодёжь

Безработица в Европе продолжает расти, а распространение коронавирусной инфекции ещё больше усугубляет ситуацию на рынке труда. Больше всего от сокращений страдают женщины и молодёжь. При этом работодатели не всегда полностью выплачивают им даже за уже отработанное время, ссылаясь на финансовый кризис, передаёт Euronews.
Безработица в Европе росла пятый месяц подряд на фоне опасений, что обширные программы государственной поддержки не смогут удержать на плаву многие предприятия, пострадавшие от ограничений, связанных с пандемией. В августе уровень незанятости в ЕС достиг 7,4 процента трудоспособного населения — это более 15,5 миллиона безработных.
По сравнению с июлем, их число увеличилось на 238 тысяч в ЕС и на 251 тысячу в зоне евро. Больше всего пострадали женщины и молодёжь: в августе потерявших работу граждан Евросоюза в возрасте до 25 лет стало на 64 тысячи больше, чем в июле.
Мэри Лопеш 21 год. Она работала официанткой в одном из ресторанов Лиссабона, в некогда оживлённом туристическом квартале города. Мэри не получила свою зарплату ни за время, проведённое дома в связи с карантином, ни за последние полмесяца, которые проработала до него.
МЭРИ ЛОПЕШ, официантка: Менеджер пришёл к нам и сказал, что ресторан был закрыт из-за пандемии. Через несколько недель он отправил сообщение о том, что болен и не может с нами встретиться. Он также написал, что не может заплатить нам ни за 15 дней в том месяце, когда мы работали, ни за те месяцы, когда мы оставались дома.
Уровень незанятости среди женщин в ЕС вырос с 7,5 процента в июле до 7,6 процента в августе. У мужчин показатель не изменился — 7,1 процента.
48-летняя Анабела Сантуш рассказала, что не могла оплачивать счета в течение пяти месяцев после закрытия ресторана.
АНАБЕЛА САНТУШ, повариха: Лишь теперь я, наконец, стала получать пособие по безработице — и смогла оплатить мои просроченные за последние пять месяцев счета. А другую работу я пока так и не нашла.
Экономисты ожидают дальнейшего роста безработицы в ЕС в ближайшие месяцы, по мере истечения срока действия программ поддержки заработной платы. Между тем всплеск распространения инфекции во многих странах вынудил вновь ужесточить ограничения.
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