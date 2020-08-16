Independent: тысячи откликов на одну вакансию — конкуренция на британском рынке труда подскочила из-за COVID-19

В Великобритании несколько тысяч кандидатов претендуют на одну должность без опыта работы, на которую раньше откликалось только 25 человек, приводит The Independent данные исследования сайта по трудоустройству CV-Library. К такой огромной конкуренции привела пандемия коронавируса: многие специалисты попали под сокращение, а количество вакансий сократилось вдвое.

Британские компании получают тысячи откликов на вакансии, которые до пандемии коронавируса привлекали лишь пару десятков кандидатов, сообщает The Independent со ссылкой на данные сайта по поиску работы.

Как рассказывает издание, в прошлом месяце на сайте по трудоустройству CV-Library рекордное число людей откликнулись на вакансии, потому что огромное число профессиональных работников попало под сокращение. Такая тенденция демонстрирует, насколько выросла конкуренция на рынке труда в Великобритании на фоне неопределённости пандемии. В апреле и марте списки вакансий резко сократились и лишь теперь стали медленно увеличиваться. На сайте по трудоустройству Indeed количество предложений сократилось на 56% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным CV-Library, самой популярной стала должность помощника юриста без опыта работы, на которую подали заявку 4228 соискателей. На пост помощника в кадровой службе претендуют 3333 человек, а стажёра-бухгалтера — 3272 человека. На объявление о поиске складского рабочего в Нортамберленде откликнулось 2932 человека, 2653 хотят работать на фабрике в Сандерленде, а 2154 готовы примерить на себя роль администратора в Ковентри.

По словам руководителя компании Ли Биггинса, раньше на вакансию приходилось в среднем по 25 откликов, «поэтому это действительно огромные цифры». «Рынок труда развернулся на 180°, — подчёркивает Биггинс, — так что если до пандемии компании могли испытывать сложности при наборе персонала, теперь их бомбардируют откликами от профессионалов, которые в отчаянии ищут новую работу». По его словам, это хорошая новость для компаний в поисках специалистов, однако им необходимо хорошо продумать весь процесс принятия на работу: отслеживать заявки, просматривать досье и сделать правильный выбор быстро и эффективно. Тем не менее, подчёркивает глава CV-Library, компании должны помнить, что они имеют дело с людьми: хотя дать подробный ответ каждому кандидату не представляется возможным, подтверждение о получении отклика и вежливые отказы оценят по достоинству.

В статье отмечается, что конец лета и начало осени традиционно являются оживлённым периодом для подбора сотрудников, потому что тысячи дипломированных специалистов и недавних школьников ищут работу. Выпуск 2020 года столкнулся с самой жёсткой конкуренцией на рынке труда с момента финансового кризиса 2008 года. При этом, как пишет The Independent, официальная статистика на этой неделе показала, что с марта по июль число работающего населения в Соединённом Королевстве сократилось на 730 тыс. человек.