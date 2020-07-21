Evening Standard: впервые за 500 лет дворцовую стражу Тауэра сократят из-за COVID-19

Впервые с XV века Лондонскому Тауэру придётся сократить число стражей (бифитеров) из-за финансовых проблем: коронавирусный карантин оставил музей без туристов, пишет Evening Standard. Организация, в управлении которой находится замок, говорит о вынужденной мере и предлагает хранителям исторического прошлого Тауэра уволиться по собственному желанию.

Традиционная стража Лондонского Тауэра рискует потерять работу из-за отсутствия туристов во время карантина, сообщает Evening Standard. Согласно заявлению управляющей организации Исторические Королевские дворцы (HRP), «Йоменским стражам», или бифитерам, предлагается уволиться по собственному желанию — в дальнейшем, скорее всего, увольнения станут принудительными.

Как рассказывает издание, пандемия коронавируса прервала работу шести объектов HRP, включая Хэмптон-корт и Кенсингтонский дворец. Все они полагаются на доход от посетителей. Как объяснил исполнительный директор Джон Барнс, Исторические Королевские дворцы являются «самофинансируемой благотворительной организацией», чей доход на 80% зависит от посетителей. «Закрытие наших шести достопримечательностей для туристов почти на четыре месяца нанесло сокрушительный удар по нашим финансам, который, по нашим предположениям, продлится до конца финансового года и осложнится медленным восстановлением международного туризма», — поделился своими опасениями Барнс. Он заверил, что HRP принимает все возможные меры для укрепления своей финансовой позиции, но необходимо сделать больше для выживания в долгосрочной перспективе. По его словам, у них «просто нет выбора, кроме как снизить расходы на заработную плату». При этом глава организации добавил, что стражи являются значимой частью Лондонского Тауэра и останутся частью его истории в последующие годы.

Отмечается, что увольнения коснулись бифитеров впервые с 1485 года, когда во время правления Генриха VII был сформирован этот элитный корпус. По традиции, «Йоменскими стражами» становятся бывшие военные, которые защищают драгоценности из королевской казны и часто фигурируют на фотографиях туристов благодаря своей яркой красно-чёрной униформе.

Как пишет в заключение Evening Standard, Тауэр приносит больше всего выручки HRP. Обычно его посещает около 3 млн туристов в год, однако после возобновления работы 10 июля лишь тысяча человек ежедневно может пройти по знаменитому замку из-за новых мер безопасности.