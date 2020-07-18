Guardian: Джонсон пообещал вернуть Англию в норму к Рождеству

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что власти страны рассчитывают вернуть Англию к «нормальной жизни» и отказаться от большей части карантинных мер к Рождеству, сообщает The Guardian. Британский премьер также объявил о том, что задачи по борьбе с распространением коронавируса будут частично возложены на местные власти, которым для этого будут предоставлены дополнительные полномочия по введению локальных ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в пятницу объявил о том, что британское правительство планирует к Рождеству вернуть Англию к «норме», пишет The Guardian.

«Я всецело и искренне надеюсь на то, что мы сможем пересмотреть действующие ограничения и обеспечить более серьёзное возвращение к норме не ранее ноября — возможно, к Рождеству», — заявил Джонсон, подчеркнув, что всё будет зависеть от того, насколько хорошо сможет британская система здравоохранения будет справляться с пандемией, и насколько сильными окажутся последствия карантинных мер для экономики страны.

По данным The Guardian, в ходе пресс-конференции Джонсон подробно описал «дорожную карту» по ослаблению карантинных мер в Англии на протяжении следующих нескольких месяцев, обозначив переход стратегии британского правительства по борьбе с коронавирусом от общих к местным мерам. Среди прочего, Джонсон заявил, что с субботы местные власти получат дополнительные полномочия и смогут по собственной инициативе вводить режим самоизоляции, закрывать отдельные заведения и отменять мероприятия, а также ограничивать движение общественного транспорта.

«Национальный карантин несомненно стал правильным шагом и позволил спасти много тысяч жизней. Однако теперь мы больше узнали о вирусе, лучше понимаем эпидемиологию и смогли значительно улучшить методы сбора данных о том, где он распространяется. А это значит, что мы можем контролировать его распространение при помощи целевых мер на местном уровне», — пояснил Джонсон.

Комментируя ситуацию с возвращением сотрудников предприятий на рабочие места, Джонсон заявил, что решать, безопасно ли для работников возвращаться после 1 августа, будут сами работодатели. «Мы хотим сказать, что с 1 августа — если все смогут обсуждать эти вопросы серьёзно и по-взрослому, и если мы будем уверены, что производственные помещения защищены от коронавируса, а я убеждён, что мы будем в этом уверены — работодателям, обсуждая всё со своими сотрудниками, следует начать стимулировать людей к возвращению на работу там, где это целесообразно для конкретных сотрудников», — цитирует Джонсона The Guardian.

По данным The Guardian, с 1 августа в Англии откроется большая часть ещё не открытых досуговых заведений, включая кегельбаны, катки и казино, а также предприятия сферы услуг, предполагающие близкий контакт с клиентами — к примеру, салоны красоты. Между тем, ночные клубы и открытые спортивные площадки для командных игр пока останутся закрытыми. Также с августа вновь будут разрешены мероприятия в помещениях с живой аудиторией, увеличены лимиты по количеству доступных мест на спортивных стадионах, и разрешены свадебные торжества с участием более 30 людей, перечисляет обозреватель издания.