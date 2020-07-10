Times: британский врач призвала привести себя в форму перед новой волной COVID-19

Заместитель главного врача Минздрава Великобритании Дженни Харрис призвала британцев мыть руки, поддерживать социальное дистанцирование и избавиться от лишнего веса, передаёт The Times. Специалист предупредила людей не расслабляться на фоне возможной второй волны коронавируса, которая совпадёт с осенним увеличением нагрузки на больницы.

Заместитель главного врача Минздрава Великобритании Дженни Харрис заявила, что «очень-очень обеспокоена» второй волной COVID-19, призвав британцев не расслабляться в сдерживании распространения коронавируса, пишет The Times.

По словам Харрис, стране предстоит «ещё довольно долгий путь» в борьбе с пандемией. Для того чтобы справиться с заболеванием, специалист призвала жителей Великобритании тщательно мыть руки, сохранять социальное дистанцирование и ограниченное социальное взаимодействие, а также избавиться от лишнего веса.

«Вирус всё ещё на свободе — и он ищет новых людей, которых мог бы заразить, и мы должны остановить его распространение. Избыточный вес на самом деле сопряжён с проблемами, и это одна из тех вещей, которую мы в состоянии изменить», — отметила в выступлении на одном из британских телеканалов Харрис.

После излечения от коронавируса «огромные усилия» для борьбы с лишними килограммами предпринял премьер-министр страны Борис Джонсон, о чём сообщил канцлер казначейства Риши Сунак. Он также отметил, что в ближайшее время правительство представит обновлённую информацию о возобновлении работы спортивных залов.

Несмотря на то что Харрис уверена в том, что вакцина от коронавируса будет найдена, врач призвала не рассчитывать на неё в этом году. Специалист призналась, что она и её коллеги обеспокоены по поводу того, что осенью «начинают появляться другие симптомы, которые могут сбить людей с толку», и растёт нагрузка на больницы. Кроме того, заместитель главного врача Великобритании призвала быть особенно внимательными зимой.

«Приведите себя в наилучшую форму и продолжайте придерживаться социального дистанцирования на протяжении зимы», — приводит издание слова Харрис.

При этом на этой неделе стало известно о закрытии отделения неотложной помощи в больнице района Хиллингдон, на западе Лондона, в связи со вспышкой коронавируса. В настоящий момент 70 её сотрудников находятся на самоизоляции, сообщает The Times.