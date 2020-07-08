Sky News: почти треть британцев не намерены делать прививку от COVID-19

31% жителей Соединённого Королевства сомневаются, что будут использовать вакцину от коронавируса, или категорически выступают против её применения, сообщает Sky News со ссылкой на новый опрос. По словам авторов исследования, полученные данные свидетельствуют о резком росте популярности страниц и каналов в социальных сетях, которые выступают против прививок и распространяют конспирологические теории.

Треть британцев сомневаются, что они будут использовать вакцину от коронавируса, или выступают категорически против её применения. Об этом свидетельствует опрос, проведённый аналитической компанией YouGov по заказу Центра борьба с цифровой ненавистью (CCDH), сообщает Sky News.

В опросе участвовали 1663 жителя Соединённого Королевства. Согласно полученным данным, люди, которые доверяют социальным сетям больше, чем традиционным информационным платформам, склонны скептически относиться к вакцинации.

6% респондентов заявили, что они не будут прививаться от COVID-19. 10% выразили сомнение, что пройдут вакцинацию, а 15% не определились. В результате чего общее число людей, которые могут не получить прививку от смертоносной болезни, составляет почти треть опрошенных, отмечает Sky News.

69% участников исследования сообщили, что, вероятно, будут использовать вакцину. 38% выразили полную уверенность, и 31% сказал, что рассматривает такую возможность.

Между тем, по расчётам учёных, более трёх четвертей населения должны пройти вакцинацию, чтобы страна могла успешно справиться с коронавирусом. Следовательно, результаты опроса показывают, что сдерживание COVID-19 находится под угрозой, считает телеканал.

По словам CCDH, опрос свидетельствует о резком росте популярности страниц и каналов в социальных сетях, выступающих против вакцин. С начала эпидемии их аудитория увеличилась на 7,7 млн пользователей.

В прошлом году Соединённое Королевство утратило статус страны, свободной от кори, из-за того что всё меньше родителей стремятся прививать своих детей. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял в то время, что Британия «внезапно пошла в неправильном направлении» и что «люди слушают суеверную чепуху в интернете».

В своём новом отчёте, озаглавленном «Антипрививочная индустрия», CCDH утверждает, что общее число последователей борцов с прививками в США и Великобритании составляет до 57 млн человек. В основе анализа рассматривались более 400 тематических групп, страниц и каналов на Facebook, YouTube, Twitter и Instagram.

Исследование показало, что в них публикуются ложные конспирологические теории. В том числе о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс создал пандемию коронавируса, вакцины вызывают COVID-19 и испытания средств от этой болезни становятся причиной бесплодия у женщин.

Авторы исследования считают, что владельцы соцсетей слишком мягко относятся к подобным группам. По мнению главы CCDH Имрана Ахмеда, такой «безответственный подход к антипрививочной пропаганде может привести к тому, что вакцина окажется неэффективным средством для сдерживания вируса».