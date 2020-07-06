Euronews: страны ЕС возвращают карантинные меры на фоне второй волны заражений

Вторая волна заражений в Европе: за последние 48 часов почти 300 тыс. человек были помещены в карантин в Испании. Власти Италии тоже заявляют, что готовы вновь ужесточить карантинные меры при малейшей опасности. Строгий всеобщий карантин также был повторно введён в Казахстане. По словам медиков, единственным средством уберечься от заражения может стать лишь вакцина от коронавируса, передаёт Euronews.

Вторая волна эпидемии на территории ЕС: почти 300 тысяч человек в настоящий момент посажены в карантин в Испании. Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник и в отношении 70 тысяч жителей Галисии.



Официальный Мадрид при этом подчёркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем. Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.



В Риме пока не видят причин успокаиваться: и там тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.



РОБЕРТО СПЕРАНЦА, министр здравоохранения Италии: Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится. Мы готовы принимать быстрые и жёсткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению, в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложнилась.



В Казахстане полный карантин был введён вторично. Только за прошедшие сутки были выявлены свыше 1400 заразившихся коронавирусом. В общей сложности в стране насчитывается в настоящий момент более 48,5 тысячи инфицированных.



ДЕВУШКА: Мне кажется, к сожалению, что карантин не поможет. Потому что даже вот сейчас в парке люди ходят без масок, собираются толпами...



Очень быстро растёт число вирусоносителей и в Индии: уже почти 700 тысяч инфицированных. Страна по количеству заражённых занимает третье место в мире, после США и Бразилии.



МУЖЧИНА: Очень страшно, конечно. Мы все очень обеспокоены. Все боятся за детей, за близких. Но и работать тоже нужно...



Медики говорят, что сегодня единственным средством уберечься от заражения может быть только вакцина от коронавируса.



Дата выхода в эфир 06 июля 2020 года.