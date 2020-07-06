Euronews: страны ЕС возвращают карантинные меры на фоне второй волны заражений

Вторая волна заражений в Европе: за последние 48 часов почти 300 тыс. человек были помещены в карантин в Испании. Власти Италии тоже заявляют, что готовы вновь ужесточить карантинные меры при малейшей опасности. Строгий всеобщий карантин также был повторно введён в Казахстане. По словам медиков, единственным средством уберечься от заражения может стать лишь вакцина от коронавируса, передаёт Euronews.
Вторая волна эпидемии на территории ЕС: почти 300 тысяч человек в настоящий момент посажены в карантин в Испании. Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник и в отношении 70 тысяч жителей Галисии.
Официальный Мадрид при этом подчёркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем. Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.
В Риме пока не видят причин успокаиваться: и там тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.
РОБЕРТО СПЕРАНЦА, министр здравоохранения Италии: Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится. Мы готовы принимать быстрые и жёсткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению, в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложнилась.
В Казахстане полный карантин был введён вторично. Только за прошедшие сутки были выявлены свыше 1400 заразившихся коронавирусом. В общей сложности в стране насчитывается в настоящий момент более 48,5 тысячи инфицированных.
ДЕВУШКА: Мне кажется, к сожалению, что карантин не поможет. Потому что даже вот сейчас в парке люди ходят без масок, собираются толпами...
Очень быстро растёт число вирусоносителей и в Индии: уже почти 700 тысяч инфицированных. Страна по количеству заражённых занимает третье место в мире, после США и Бразилии.
МУЖЧИНА: Очень страшно, конечно. Мы все очень обеспокоены. Все боятся за детей, за близких. Но и работать тоже нужно...
Медики говорят, что сегодня единственным средством уберечься от заражения может быть только вакцина от коронавируса.
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений и оползней на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Россия готовит к продаже за рубеж новейшие танки Т-14 на платформе «Армата», рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с сербским изданием «Глас явности».
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение об итогах расследования, проведённого немецким изданием Der Spiegel, относительно допингового дела бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров дал совет своему соотечественнику Петру Яну накануне его боя за вакантный пояс в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо.
Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский оценил идею разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг.