Libération: «антимасочники» осложняют и без того непростую ситуацию с коронавирусом в США

Отказ от ношения защитной маски стал для сторонников Трампа идеологическим символом свободы и неповиновения, пишет Libération. По всей стране члены движения «антимасочников» называют пандемию заговором, а обязательство носить маску — покушением на свои конституционные права. Переубедить «коронавирусных еретиков» не помогает даже рекордный рост заболевших, отмечает издание.

«Если вы носите маску, в моих глазах вы клоун! Нам не нужно правительство, чтобы говорить, чего мы должны бояться, и что носить. Это не коммунистическая страна!», — цитирует Libération одного из участников предвыборного митинга Дональда Трампа в Талсе (штат Оклахома) 20 июня. Как отмечает издание, выступление молодого человека с микрофоном обобщает мнение многих сторонников Трампа : ношение маски, чтобы защитить себя и других от Covid-19, приравнивается к акту «повиновения», «послушания» и «слабости».

Одни поклонники действующего главы Белого дома полагают, что обязательство носить маску «нарушает личные свободы, гарантированные Конституцией», другие ставят под сомнение эффективность масок или опасность самой болезни, которую считают «заговором» с целью «запятнать послужной список президента».

Не помогает убедить американцев и перемена позиции американского здравоохранения в первые недели пандемии: сначала гражданам не советовали носить маски во избежание их дефицита для медперсонала, а затем изменили мнение на противоположное. То же можно сказать и о «лоскутном одеяле» законов, когда на федеральном уровне ношение маски — всего лишь рекомендация, а обязательство надевать её в общественных местах существует лишь в половине штатов.

Несмотря на консенсус специалистов о необходимости ношения средств защиты, маска стала «идеологическим символом, маркером в культурной войне, бушующей в США с момента избрания Дональда Трампа», отмечает издание. Если сами «непокорные» именуют себя «антимасочниками», то СМИ относят эту категорию граждан к «коронавирусным еретикам».

Вопрос о ношении защитной маски, а в более широком смысле — о восприятии коронавируса, отражает разделение по партийной линии. Согласно опубликованному в конце июня опросу исследовательского центра Pew, 63% избирателей-демократов считают, что маску в общественном месте необходимо носить всегда, против 29% избирателей-республиканцев. Наименее склонны носить маску, согласно исследованию, консервативные республиканцы. В отличие от прогрессивных демократов, находящихся на другом конце спектра.

Не повлияло на эти настроение и изменение эпидемиологической обстановки в стране, когда основная масса заражений переместилась из крупных городов в земли, где живут поклонники Трампа. Губернаторы штатов от Флориды до Техаса с мая начали открывать свои экономики, однако после вспышки эпидемии повернуть назад пришлось даже самым убеждённым, пишет газета. Так, губернатор Техаса Грег Эбботт обязал жителей округов, где зарегистрировано не менее 20 случаев заболевания, носить маски в общественных местах. До сих пор он не только отказывался делать это на уровне штата, но и не позволял делать это местным властям.

В начале мая в Мичигане охранник магазина был застрелен разъярённым клиентом, которого попросили надеть маску. В соцсетях регулярно публикуются видео, где разгневанные покупатели опустошают свои тележки в супермаркетах из-за требования носить маски. Антимасочники обвиняют местные власти, выступающие за обязательное ношение средств защиты, в желании надевать на граждан «намордники, как на бешеных собак» и «регулировать человеческое дыхание», подчинении «сатанинским законам» и даже «преступлениях против человечества». Жительница Палм-Бич во Флориде даже утверждала, что «маски буквально убивают людей». Тем временем в «солнечном штате» число заразившихся Covid-19 выросло на 600% за месяц, однако губернатор-республиканец и ярый сторонник Дональда Трампа Рон Десантис всё ещё отказывается сделать ношение маски обязательным для всех жителей штата.

Как замечает газета, «на вершине пирамиды» также есть человек, не подающий достойного примера. Это сам Трамп, упорно отказывающийся надевать маску в общественных местах (даже во время визита на фабрику по производству масок) и не требующий этого от участников своих митингов. В то же время его соперник по предвыборной гонке Джо Байден строго следует директивам представителей здравоохранения: он объявил, что не станет устраивать предвыборных митингов и не выходит на публику без маски.

Столкнувшись с рекордным числом заражений в последние дни, президенту США всё же пришлось впервые пойти на уступки — хотя бы на словах, пишет издание. «Я полностью поддерживаю маски, — заявил он в интервью в четверг. — Если бы я был в тесном помещении с людьми, я бы надел её, обязательно». При этом в другом интервью глава Белого дома уточнил, что не видит причин носить её, когда вокруг никого нет.

Как подчёркивается в статье, для того, чтобы Белый дом обязал своих сотрудников носить маски в мае, нужно было, чтобы у нескольких работников обнаружили коронавирус. В пятницу вечером избирательный штаб Трампа объявил, что коронавирус был выявлен у Кимберли Гилфойл, подруги сына президента Дональда младшего, ответственного за сбор средств на предвыборную кампанию.