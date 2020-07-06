Independent: «жертва политического климата» — патриотизм в США переживает невиданный упадок

Институт Гэллапа провёл опрос, согласно которому впервые за почти 20 лет менее половины американцев испытывают наивысшую степень гордости за свою страну. Исследователи объясняют этот феномен расколом, существующим внутри США, сообщает The Independent.

Американский патриотизм переживает невиданный за последние два десятилетия упадок. Об этом свидетельствует исследование, проведённое вашингтонским Институтом Гэллапа, пишет The Independent.

Согласно опросу, 70% взрослых граждан США «гордятся» тем, что они американцы. Но при этом менее половины респондентов признались, что «очень горды» этим фактом, обращает внимание издание.

Результаты исследования были опубликованы накануне Дня независимости Америки. Как раз на фоне попыток властей страны обуздать пандемию коронавируса и антирасистских протестов, которые охватили все штаты.

По словам представителей Института Гэллапа, показатель гордости за США находится на самом низком уровне с 2001-го — момента начала исследований. И уже второй год подряд число «очень гордящихся» страной американцев падает ниже половины (45%).

На протяжении многих лет это значение было довольно стабильным и составляло 81—92%. Но в 2017 году во время первого года правления администрации Трампа оно снизилось до 75%, подчёркивает The Independent.

Республиканцы чаще демократов заявляли, что «очень гордятся» своей страной. Этот показатель у последних составил всего лишь 22% — наименьшее значение за последние 19 лет. «Рекордно низкий американский патриотизм — последняя жертва ярко поляризованного политического климата в современных США», — отмечается в исследовании.

При этом и демократы, и республиканцы в равной степени одобряют достижения страны. Они испытывают невероятную гордость за науку (91%), армию (89%), культуру и искусство (85%), экономику (75%), спорт (73%) и культурно-этническое разнообразие (72%). С другой стороны, американцы не столь положительно воспринимают политическую систему (32%), а также медицину и соцобеспечение (37%), подчёркивает The Independent.