Sky News: рэпер Канье Уэст заявил о президентских амбициях и заручился поддержкой Илона Маска

Канье Уэст написал в Twitter, что намерен поучаствовать в президентской гонке 2020 года, чтобы «реализовать надежды Америки». Его выдвижение, серьёзность которого всё ещё находится под вопросом, поддержала жена Ким Кардашьян и глава компании Tesla Илон Маск, сообщает Sky News.

Канье Уэст намекнул, что собирается вступить в президентскую гонку 2020 года. О своём решении американская звезда хип-хопа объявил в Twitter, где у него почти 30 млн. подписчиков, сообщает Sky News.

«Сейчас мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты!» — написал музыкант, добавив хэштег «Видение 2020».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020