Fox News: в США, как в СССР, инакомыслие приравнивают к сумасшествию

Когда рэпер Канье Уэст неожиданно начал критиковать господствующие в США либеральные воззрения, его бывшие друзья стали выражать тревогу за его психическое здоровье, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, Америка стала напоминать Советский Союз, где скептицизм считался признаком шизофрении.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Когда советскому коммунизму пошёл четвёртый или пятый десяток, уже было ясно, что эксперимент на самом деле не удался. Почти ничего из того, что предсказывало советское государство, не сбылось. Люди были беспокойны и раздосадованы, но не могли заявить об этом. Теряя авторитет, власти принялись панически охотиться на уклонистов. Всякого, кто жаловался или задавал вопросы, наказывали. В конечном итоге власти решили, что любое несогласие с официальной линией было не просто под запретом, это была форма психического заболевания. Иначе и быть не могло. Советская медицинская литература 1960-х описывала шизофреника как любого человека, проявляющего скептицизм насчёт партийного курса или неуместный интерес к, цитирую, «правде и справедливости». Другими словами, в Советском Союзе любой, кто отказывался лгать, был по определению сумасшедшим.



В свете этого приходит на ум случай шоумена Канье Уэста, день ото дня всё более примечательный. Пару десятков лет у Уэста была вполне обыкновенная, хотя и очень успешная карьера продюсера и музыканта. Но за последние несколько лет что-то коренным образом переменилось. Уэст стал комментировать социальные проблемы, но не так, как ожидали многие его поклонники. Вместо обычных, одобренных его индустрией банальностей о политике групповой солидарности и сексуальном освобождении Уэст начал говорить вот такие вещи…



КАНЬЕ УЭСТ, рэпер: Мой отец был «чёрной пантерой»*, а мою мать арестовали за сидячую забастовку, когда ей было шесть лет. Они боролись за то, чтобы мы имели право на собственное мнение, а не право голосовать за такого-то, потому что белые либералы говорят, что чернокожие должны за него голосовать.



Ха-ха! Секундочку, здесь явно какая-то ошибка! Канье — рэпер, следовательно, прогрессист. Иначе и быть не может, таковы правила. Вы же знаете. Однако вы сами видели, как он критикует либералов. Что же происходит?



Есть только два объяснения. Канье Уэст либо шутит, а это возможно, либо он сошёл с ума. Некоторое время было неясно, что это: ирония или безумие? Но когда Уэст продолжил говорить вот такие вещи, стало очевидно: он определённо не в себе.



КАНЬЕ УЭСТ, рэпер: Вы себе даже не представляете! Вы сидите здесь, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. А там вас просто накачают самогоном! Люди привязаны к мысли о том, чтобы иметь собственную землю, чтобы служить Христу. Это «библейский» пояс, это Америка!



Служить Богу?! Только такого подтверждения нам и не хватало. Подавайте смирительную рубашку и хлорпромазин! Этот человек — угроза самому себе. Что ещё более зловеще, он угроза нашему закостенелому неолиберальному консенсусу, который мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны оспаривать или подвергать сомнению — как раз потому, что оправдать его совершенно невозможно.



Дамы и господа, Канье Уэст — прямая угроза нашему здешнему образу действий. Дискредитируйте его, пока он не начал говорить снова!



КАНЬЕ УЭСТ: Проснись! Проснись, мистер Уэст! Проснись, культура! Проснитесь все, кто считает себя таким прозревшим, но следует созданным кем-то правилам, как быть «прозревшим»!

Секундочку! Вы хотите сказать, что в политике быть «прозревшим» значит отказаться от права мыслить самостоятельно? Да, именно это и говорит Канье Уэст. Или пытается сказать. А его бывшие друзья тем временем стремятся заглушить его голос, покровительственно изображая обеспокоенность: «Это не тот Канье, которого мы когда-то знали. Ясно, что у него эмоциональные проблемы».



Может быть, и так. А может быть, он просто решил стать автономным и жить как взрослый человек.



КАНЬЕ УЭСТ: И вот сижу я перед белыми людьми, и они думают: «Не ожидал, что тебе понравится Трамп, с его-то расизмом…» То есть вы говорите мне, что каждое решение я принимаю на основании моего цвета кожи? Самое расистское, что мне могут сказать, это то, что я должен делать выбор на основании моей расы.



Ладно, ладно. До сих пор было забавно, а теперь он зашёл слишком далеко: осмелился объявить независимость от самодовольных белых либералов с комплексом вины. Довольно!



А на случай, если это было недостаточно оскорбительно — хотя очевидно, что достаточно, — он зашёл ещё дальше и выпустил госпел-альбом, а потом раскритиковал американскую культуру бойкота.



КАНЬЕ УЭСТ: А ещё эта идея о том, что я должен извиниться. За что извиняться? За то, что сказал, что Джорджу Бушу нет дела (до афроамериканцев. — ИноТВ), за то, что выбежал на сцену к Тейлор Свифт, за то, что ношу не тот цвет. Я ни за что не извиняюсь! Я уже дед! Я слишком многое пережил, я основал компанию на три миллиарда долларов. И вы думаете, что мне нужно прислушиваться к кому-то в интернете, кто говорит, за что я должен извиниться?



В общем, вы поняли. Мы не собираемся слишком углубляться. Если вы «прозревший» либерал, мы и так вас порядком помучили.



Но вот последний фрагмент, просто на случай каких-либо сомнений в клиническом безумии Канье О. Уэста. Надо ведь быть совершенно ненормальным, буйнопомешанным, чтобы в одном и том же предложении восхвалять семью и критиковать IT-гигантов. Но именно это и сделал Канье Уэст.

КАНЬЕ УЭСТ: Социальные сети больше вредят семьям, чем помогают им, а ведь семья — это ключ к здоровью.

Видно же, что этот человек нуждается в помощи!



Дата выхода в эфир 30 октября 2019 года.



* «Чёрные пантеры» — афроамериканская леворадикальная организация в США в 1960-е — 1970-е годы (прим. ИноТВ).