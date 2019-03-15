Fox News: CNN активнее всех затыкает рот несогласным — и получает премию за свободу слова

Президент CNN Джефф Цукер получил Премию первой поправки, присуждаемую за значительный вклад в защиту свободы слова. При этом, отмечает телеведущий Fox News Такер Карлсон, именно Цукер больше всех потрудился, чтобы задушить все альтернативные мнения в США и сломать жизни несогласным.

Вчера вечером группа высокооплачиваемых деятелей СМИ собралась в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы сделать то, что им удаётся лучше всего: поздравить себя самих с тем, какие они невероятно хорошие люди! Это была ежегодная церемония вручения Премии первой поправки*.



Нашу передачу, кстати, не номинировали. Буквалистам это может показаться немного странным: последние два года мы были почти единственными в Вашингтоне, кто защищал право непопулярных людей говорить неудобные вещи публично. Таково было наше понимание свободы слова.



Но на дворе 2019 год. Смысл Премии первой поправки теперь прямо противоположный: теперь её получает медийный руководитель, больше всех потрудившийся, чтобы наказать людей, с которыми он не согласен, и заставить их молчать. С учётом новых критериев премию в этом году получил, конечно же, президент CNN Джефф Цукер.



ДЖЕФФ ЦУКЕР, президент CNN: В тот день, когда мы позволим власть имущим определять, кто может задавать им вопросы и какого рода вопросы, этот обед перестанет проводиться.



«Кто может задавать вопросы». Что бы вы ни думали о Джеффе Цукере, стыдом он не обременён. Не забывайте, что именно его канал, CNN, публично заявлял, что нельзя позволять Fox News задавать какие-либо вопросы кандидатам во время дебатов на демократических праймериз. Буквально только что!



И именно CNN требовал заткнуть рот радиоведущему Алексу Джонсу, потому что Джеффу Цукеру не нравилось то, что он говорил. CNN провёл долгую кампанию против Джонса, и это сработало. Джефф Цукер сделал так, что его программы больше не слышно, оставил его без платформы. Это было ошеломительное поражение для свободы слова. Так что, естественно, Джеффу Цукеру только что присудили Премию первой поправки.



ДЖЕФФ ЦУКЕР: Нравится вам Дональд Трамп или не нравится, в одном, я думаю, мы все можем согласиться: Дональд Трамп сделал американскую журналистику снова великой**. Наша главная миссия в CNN — говорить правду, призывать к ответу власть имущих, даже когда это неудобно. Особенно когда неудобно.



«Миссия CNN — говорить правду»… Хм, может быть, кто-то должен рассказать это Картеру Пейджу? CNN ложно назвал его агентом России и помог сломать ему жизнь. Или расскажите это старшеклассникам из Ковингтона***. Канал Джеффа Цукера клеветал на них, стыдил их, пытался их уничтожить — и всё это на основании лжи! «Правду»? Может быть, судья поверит. На это вся надежда Цукера: против CNN подан иск на 250 миллионов долларов в связи с его лживым освещением ковингтонской истории. Удачи!



Ни о чём из этого Джефф Цукер говорить не хочет. Поэтому, как всегда, он перевёл разговор… Вы угадали: на Fox News.



ДЖЕФФ ЦУКЕР: Эта администрация в полной мере дала понять, что не уважает и не терпит свободную и независимую прессу. Они называют нас «врагами народа». Ограничивают наш доступ. Избирательно дают интервью — чаще всего тем СМИ, которые уверяют их, что будут следовать сценарию. А их слова и действия в буквальном смысле ставят под угрозу наши жизни.



Fox News «следует сценарию»? Ясно. Это единственный телеканал, где вы не услышите один и тот же сценарий каждый вечер. Это единственный новостной канал, который хоть в чём-то расходится с другими десятью. Их объединяет тотальное сходство. Мы — другие. Цукеру это ненавистно. Он предпочитает строгое повиновение. Джефф Цукер завтра же закрыл бы Fox News, если бы мог. Буквально на днях Цукер заявил, что Fox News, цитирую, «нанёс громадный ущерб стране». Каким образом? Не соглашаясь с ним и его друзьями. Не так ведут себя поборники свободы слова!



Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года.



* Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова (прим. ИноТВ).



** Намёк на предвыборный лозунг Трампа: «Сделаем Америку снова великой» (прим. ИноТВ).



*** В январе 2019 года ученики католической школы города Ковингтон, штат Кентукки, оказались объектом травли в СМИ и соцсетях из-за ложных обвинений в расизме (прим. ИноТВ).