Fox News: главный иностранный агент — это CNN

Глава CNN Джефф Зукер раскритиковал Fox News, назвав его «подконтрольным государству» каналом. Между тем, как удалось установить Fox, CNN сотрудничает сразу с несколькими «авторитарными режимами», распространяя выгодную им пропаганду. Тем не менее, как отмечает ведущий Такер Карлсон, регистрироваться в США в качестве иностранного агента вынуждают не CNN, а, например, канал RT.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Глава CNN Джефф Зукер сегодня ненадолго оторвался от продвижения контроля за оборотом огнестрельного оружия и дал пресс-конференцию в Нью-Йорке. Зукер похвалился тем, как он мудро руководит третьим по популярности каналом в США, а затем — сделал выпад в наш адрес. Fox News, цитирую, — «чистейшей воды машина пропаганды, которая вредит нашей стране», заявил Зукер. Этот канал, цитирую, «находится под контролем государства».



На такие обвинения можно отреагировать очень по-разному. Кстати, я когда-то работал на Джеффа Зукера, и мы могли бы провести остаток часа, предаваясь воспоминаниям о том времени. Но давайте лучше посмотрим, сколько смешного кроется в его словах. «Под контролем государства», значит? Конечно, не секрет, что на каком-то уровне вся критика — это самокритика: когда винишь других за то, чем втайне являешься сам. Но даже по обычным меркам фрейдистской проекции заявления Джефф Зукер сделал просто потрясающие. Так уж вышло, что именно сегодня — и не исключено, что прямо в тот момент, пока Зукер толкал свою речь, — контрольный пакет акций CNN Türk, кабельного канала CNN в Турции, был продан одной из структур местного режима. По сути, канал Джеффа Зукера теперь ведёт дела с авторитарным, исламистским и крайне антиамериканским правительством Эрдогана. То есть в Турции — где такое реально имеет значение — CNN в буквальном смысле стал подконтрольным государству каналом. Как ни странно, Зукер в своём сегодняшнем выступлении этого не упомянул.

Впрочем, для CNN Türk особо ничего и не изменится: этот зукеровский канал и так с большой любовью транслировал каждую речь Эрдогана полностью. А вот оказавшимся под давлением турецким оппозиционным партиям канал в эфире отказывает. Канал уже давно распространяет безумные и антиамериканские теории заговора. Так, CNN Türk как-то раз обвинил профессора из США в участии в организации попытки госпереворота против Эрдогана в 2016 году, не представив при этом никаких доказательств. Этим заявлением — ну а как же ещё — канал поддакнул одному из наиболее громких тезисов турецкого правительства. CNN Türk, цитирую, «развивает преисполненную ненависти и ксенофобии риторику режима Эрдогана», говорил один независимый турецкий журналист. А порой государственный канал Джеффа Зукера по требованию этого режима вообще не освещает некоторые события. К примеру, в 2013 году более восьми тысяч выступавших за демократию участников акции протеста против режима Эрдогана получили ранения, а канал Джеффа Зукера просто проигнорировал это событие — вместо этого CNN Türk показал документальный фильм о пингвинах.

Так сколько же зарабатывает Джефф Зукер в обмен на распространение пропаганды в пользу враждебной нам иностранной державы? Чтобы это выяснить, мы сделали пару звонков в CNN, но они пока нам, как ни странно, не перезвонили.

Но Турция — не единственная страна, где CNN является государственным каналом. Джефф Зукер много где в мире ведёт небольшой грязный бизнес на стороне. К примеру, два года назад Зукер объявил об открытии CNN Philippines. Цитирую: «Мы уверены, что филиппинской аудитории понравится CNN Philippiines», сказал он тогда. Вот только Джефф Зукер не упомянул, что CNN Philippines отчасти контролируется правительством Родриго Дутерте, чьи батальоны смерти уничтожили десятки тысяч филиппинцев. Вот такой у Джеффа Зукера есть партнёр по бизнесу.

Продолжать в таком роде мы можем ещё долго. Но удивительнее всего здесь то, что обо всём этом знают очень мало американцев. Джефф Зукер избежал пристального взгляда со стороны, например, RT — кабельного канала, который в конце прошлого года был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Но Джефф Зукер — ведь тоже иностранный агент, работающий на несколько правительств. Он берёт от них деньги, ведёт в их пользу пропаганду и скрывает факты внутренних репрессий с их стороны, вместо этого показывая сюжеты о пингвинах. А в каких ещё странах Джефф Зукер такое делает? Хороший вопрос. Может быть, стоит провести парочку слушаний в конгрессе, дабы это выяснить.

Дата выхода в эфир 22 марта 2018 года.