Журналистка: американцам надоело слушать о сговоре Трампа с Россией, расскажите им о «Талибане»!

В то время как США договариваются с талибами о фактической капитуляции афганских властей, американские СМИ вовсе не стремятся рассказать об этом соотечественникам, заявила в интервью Fox News бывший военкор CBS Лара Логан. По её словам, многие американцы перестали смотреть телевизор, потому что им надоели бесконечные истории о Трампе и России.

ЛАРА ЛОГАН, бывший военный корреспондент CBS News: Знаете, если поговорить с людьми… Я говорю с людьми везде, где бываю. А я бываю и в маленьких городках, и в больших городах, и на Восточном побережье, и на Западном, и в той самой глубинке, которую не любит (комик. — ИноТВ) Билл Мар… Я провожу там много времени. На самом деле я там живу. И люди неизменно говорят мне, что от большинства СМИ они слышат только о Трампе и России… То это связано с Майклом Коэном, то с Роджером Стоуном, то с кем-то ещё — дело не меняется. И я постоянно слышу от людей, что они больше не смотрят (телевидение. — ИноТВ). Потому что им надоело всё это слушать.



Вот что вызывает у меня досаду как у журналиста: по-моему, нужен серьёзный разговор, к примеру, о встречах США с «Талибаном»*. Многие афганцы, очень высокопоставленные лица, говорили мне, что США в Афганистане ведут переговоры об их капитуляции. Это чрезвычайно важно! Но для этих разговоров мало места. Не то чтобы другие истории не стоили освещения. Но мало говорится о Сирии, Ираке и Афганистане…



О Венесуэле.



ЛАРА ЛОГАН: О Венесуэле. Спросите людей, на что сегодня похожа война в Ираке, или война в Сирии, или… Спросите их, какова на сегодня наша цель в Сирии. Кто сможет вам ответить?



Да. Считается, что людей это недостаточно волнует, так что лучше освещать мыльную оперу… Но если можно рассказать об этом людям так, чтобы это стало для них важно, их это будет волновать. И в этом всегда заключалась ваша цель, не так ли?



ЛАРА ЛОГАН: В этом заключается мой опыт. Когда мы вели репортажи из зоны боевых действий — на CBS Evening News и на 60 Minutes — люди никогда не переключались на другой канал. Такого просто не бывало. Иногда это была просто длинная история на основе интервью. Некоторые из наших лучших историй были основаны на интервью. И мы никогда не замечали, чтобы люди переключались с нашей программы, из-за того что мы рассказывали об этих вещах. Хорошая история — это хорошая история.



Конечно.



ЛАРА ЛОГАН: Это-то и привлекает людей, правда?



Последние дней десять мы обсуждали вашу собственную историю: бывший морпех брал у вас интервью для подкаста Mike Drop, и вы говорили о том, что мейнстримные СМИ в США и в мире вообще занимают ярко выраженные левые позиции. По-моему, мы только что показывали небольшой фрагмент, где вы говорите, что процентов 80 там составляют прогрессисты. То есть вместо того, чтобы держаться посередине, они выбрали свою полосу движения, и это левостороннее движение.



ЛАРА ЛОГАН: Дело в том, что, если вы демократ или придерживаетесь левых взглядов, это ещё не значит, что вы не можете быть профессиональным журналистом. Я не говорю, что среди левых нет хороших журналистов, что все они занимаются политикой. Я говорю, что политики слишком много, слишком многие ею занимаются. И слишком много просачивается политической риторики, выдаваемой за журналистику.



В новостных рубриках!



ЛАРА ЛОГАН: Да. Вы только посмотрите на выражения, они такие уничижительные! Что произошло с освещением фактов? Это дисциплина, знакомая каждому хорошему репортёру. Где бы я ни работала, мы всегда этим занимались. Подбираешь слова, пишешь что-то и говоришь: «Но это же уничижительно! Нам не нужны уничижительные выражения».



Людям не нужны уничижительные выражения, они хотят знать факты. И всё больше людей сегодня говорят мне: «Я не знаю фактов, мне приходится читать 15 различных статей, искать разные источники. Я не могу обратиться к одному источнику. Раньше я мог понять, что происходит». Теперь уже не могут!



Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.