Fox News Оригинал

Fox News показал, на что готовы американские журналисты ради прибыли

Материал представлен в переводе ИноТВ
Политически ангажированные заголовки приносят больше доходов, чем объективное освещение новостей, утверждает Fox News. Телеведущий Грег Гатфилд высмеял предвзятость американских СМИ в сатирическом ролике о профессиональной подготовке журналистов.

Вниманию профессионалов в СМИ! Вам наскучили традиции объективного освещения новостей? Вы изголодались по прибыли, которую приносят ангажированные заголовки? Тогда направьте своих журналистов на Курсы редакторских инсинуаций и вольных обвинений (КРИВО).

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: Сейчас я покажу вам кое-какие заголовки, а вы скажете мне, как бы вы их переписали, чтобы извлечь максимальную прибыль. Понятно? Вот первый: «На северо-востоке страны ожидается снежная буря».

МУЖЧИНА: «Белые катаются на лыжах, остальные мёрзнут: снежная буря выявляет неравенство перед лицом погоды».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: Мило! Вот другой заголовок: «Мужчина на Среднем Западе выиграл многомиллионный джекпот».

ЖЕНЩИНА: О! «Мужчина выиграл в лотерею — ничего удивительного для 3,2 млрд. невыигравших женщин».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: Колко! Мне нравится! У вас талант, Салли! Хорошо, а как насчёт этого? «Ветеран Второй мировой войны отмечает 95-летие».

МУЖЧИНА: «Белый старик, закоренелый республиканец, дожил до 95 лет, благодаря сговору с Россией».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: В точку! Итак, следующий заголовок: «Церковная молодёжная организация продаёт выпечку, чтобы помочь жертвам наводнения».

ЖЕНЩИНА: О! «Экстремисты используют религию, чтобы отравить пострадавших токсинами, вызывающими закупорку сердца».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: Да! Хорошо. «ДТП с участием множества машин на автостраде в Торонто».

МУЖЧИНА: «ДТП с участием множества машин на автостраде в Торонто… Только в трамповской Америке».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: «Пожар в жилом доме в Автралии: 7 пострадавших»

ЖЕНЩИНА: «Пожар в жилом доме в Автралии: 7 пострадавших… Только в трамповской Америке».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: «Извержение вулкана в Бразилии: много пострадавших».

МУЖЧИНА: «Извержение вулкана в Бразилии: много пострадавших … Только в трамповской Америке».

ВЕДУЩАЯ КУРСОВ: Да! Вы все блестяще справились! Я так вами горжусь! Теперь идите и займитесь журналистикой!

Это Курсы редакторских инсинуаций и вольных обвинений (КРИВО). Наши отделения повсюду. Позвоните сегодня!

Дата выхода в эфир 24 февраля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Fox News США Северная Америка
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