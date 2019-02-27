Fox News показал, на что готовы американские журналисты ради прибыли

Политически ангажированные заголовки приносят больше доходов, чем объективное освещение новостей, утверждает Fox News. Телеведущий Грег Гатфилд высмеял предвзятость американских СМИ в сатирическом ролике о профессиональной подготовке журналистов.
Вниманию профессионалов в СМИ! Вам наскучили традиции объективного освещения новостей? Вы изголодались по прибыли, которую приносят ангажированные заголовки? Тогда направьте своих журналистов на Курсы редакторских инсинуаций и вольных обвинений (КРИВО).
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:Сейчас я покажу вам кое-какие заголовки, а вы скажете мне, как бы вы их переписали, чтобы извлечь максимальную прибыль. Понятно? Вот первый: «На северо-востоке страны ожидается снежная буря».
МУЖЧИНА:«Белые катаются на лыжах, остальные мёрзнут: снежная буря выявляет неравенство перед лицом погоды».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:Мило! Вот другой заголовок: «Мужчина на Среднем Западе выиграл многомиллионный джекпот».
ЖЕНЩИНА:О!«Мужчина выиграл в лотерею — ничего удивительного для 3,2 млрд. невыигравших женщин».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:Колко! Мне нравится! У вас талант, Салли! Хорошо, а как насчёт этого? «Ветеран Второй мировой войны отмечает 95-летие».
МУЖЧИНА:«Белый старик, закоренелый республиканец, дожил до 95 лет, благодаря сговору с Россией».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:В точку! Итак, следующий заголовок: «Церковная молодёжная организация продаёт выпечку, чтобы помочь жертвам наводнения».
ЖЕНЩИНА:О! «Экстремисты используют религию, чтобы отравить пострадавших токсинами, вызывающими закупорку сердца».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:Да! Хорошо. «ДТП с участием множества машин на автостраде в Торонто».
МУЖЧИНА:«ДТП с участием множества машин на автостраде в Торонто… Только в трамповской Америке».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:«Пожар в жилом доме в Автралии: 7 пострадавших»
ЖЕНЩИНА:«Пожар в жилом доме в Автралии: 7 пострадавших… Только в трамповской Америке».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:«Извержение вулкана в Бразилии: много пострадавших».
МУЖЧИНА:«Извержение вулкана в Бразилии: много пострадавших … Только в трамповской Америке».
ВЕДУЩАЯ КУРСОВ:Да! Вы все блестяще справились! Я так вами горжусь! Теперь идите и займитесь журналистикой!
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