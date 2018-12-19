MSNBC: США впервые попали в список самых опасных для журналистов стран

Международная НПО «Репортёры без границ» впервые в истории включила в свой список самых опасных для журналистов стран Соединённые Штаты, сообщает MSNBC. Как отмечается в материале, опубликованном на сайте канала, в 2018 году в США при исполнении профессиональных обязанностей погибли как минимум 63 журналиста — то есть, на 15% больше, чем в прошлом году.
США впервые оказались в списке самых опасных для журналистов стран, который регулярно составляет международная НПО «Репортёры без границ», сообщает американский телеканал MSNBC со ссылкой на информагентства.
Согласно ежегодному докладу РБГ, из-за резкого роста числа убийств журналистов при исполнении профессиональных обязанностей США были признаны одной из наиболее небезопасных для представителей этой профессии стран в мире наряду с Сирией, Мексикой, Индией и Афганистаном. Кроме того, Америка стала одним из трёх государств в этом списке (вместе с Мексикой и Индией), где сейчас не идёт военных действий, подчёркивается в материале.
По данным РБГ, в 2018 году в США были убиты 63 профессиональных журналиста, что на 15% больше, чем годом ранее. Подобный рост прежде всего связан с убийством пяти сотрудников редакции газеты The Capital в штате Мэриленд, произошедшем в июне, отмечается в статье.
В РБГ также подсчитали количество задержанных в мире журналистов. Всего в мире с начала года под стражей оказались 348 представителей профессии, тогда как за тот же период 2017-го это число составило 326. При этом более половины из задержанных находятся в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте, упоминается в материале.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие представители оборонного ведомства пытались отговорить американского лидера Дональда Трампа от вывода войск из Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Сквер на Разводной площади в Петергофе добавили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение Минфина США внести в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT прокомментировал намерение американских сенаторов внести в конгресс США резолюцию, направленную против газопровода «Северный поток — 2».
Руководство английского футбольного клуба«Манчестер Юнайтед» приняло решение оштрафовать полузащитника Поля Погба за его публикацию в соцсетях после объявления об отставке Жозе Моуринью с должности главного тренера команды.
В Новосибирской области проводят проверку из-за видео, на котором директор школы и учитель якобы прыгают через костёр, а ученики рассказывают об издевательствах со стороны педагогов. Об этом сообщает ВашГород.ру.