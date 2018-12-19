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MSNBC: США впервые попали в список самых опасных для журналистов стран

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Международная НПО «Репортёры без границ» впервые в истории включила в свой список самых опасных для журналистов стран Соединённые Штаты, сообщает MSNBC. Как отмечается в материале, опубликованном на сайте канала, в 2018 году в США при исполнении профессиональных обязанностей погибли как минимум 63 журналиста — то есть, на 15% больше, чем в прошлом году.
MSNBC: США впервые попали в список самых опасных для журналистов стран
Reuters

США впервые оказались в списке самых опасных для журналистов стран, который регулярно составляет международная НПО «Репортёры без границ», сообщает американский телеканал MSNBC со ссылкой на информагентства.

Согласно ежегодному докладу РБГ, из-за резкого роста числа убийств журналистов при исполнении профессиональных обязанностей США были признаны одной из наиболее небезопасных для представителей этой профессии стран в мире наряду с Сирией, Мексикой, Индией и Афганистаном. Кроме того, Америка стала одним из трёх государств в этом списке (вместе с Мексикой и Индией), где сейчас не идёт военных действий, подчёркивается в материале.

По данным РБГ, в 2018 году в США были убиты 63 профессиональных журналиста, что на 15% больше, чем годом ранее. Подобный рост прежде всего связан с убийством пяти сотрудников редакции газеты The Capital в штате Мэриленд, произошедшем в июне, отмечается в статье.

В РБГ также подсчитали количество задержанных в мире журналистов. Всего в мире с начала года под стражей оказались 348 представителей профессии, тогда как за тот же период 2017-го это число составило 326. При этом более половины из задержанных находятся в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте, упоминается в материале.

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