Times: правозащитники призвали аргентинского судью задержать саудовского принца на саммите G20

Human Rights Watch направила запрос аргентинскому суду на задержание саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который приедет в страну на саммит G20. Как отмечает The Times, даже если суд не пойдёт навстречу правозащитникам, их инициатива нанесла ещё один удар по репутации принца, которого активисты обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и военных преступлениях в Йемене.

Наследному принцу и министру обороны Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду может грозить арест в Аргентине, куда он приедет на саммит G20 28 ноября, сообщает The Times.

Организация Human Rights Watch подала прошение федеральному судье из Буэнос-Айреса Ариелю Лихо на задержание Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и за военные преступления в Йемене. Как отмечает издание, запрос перенаправили федеральному прокурору Рамиро Гонсалесу, которому предстоит решить, будет ли аргентинский суд вести это дело.

По мнению газеты, даже если Буэнос-Айрес не пойдёт правозащитникам навстречу, их запрос нанёс ещё один удар по и так пострадавшей репутации принца. 27 ноября Аль Сауду уже пришлось столкнуться с протестами в Тунисе, куда он приехал в рамках турне по союзным государствам, организованного, чтобы укрепить поддержку Эр-Рияда. Собравшиеся на митинг в центре города тунисцы скандировали: «Убийце здесь не рады».

Как подчёркивает The Times, присутствием саудовского принца на саммите довольны далеко не все приглашённые лидеры. Некоторые из них выступали с открытой критикой в адрес Эр-Рияда за его действия по урегулированию кризиса вокруг смерти Хашукджи, а также за удары по гражданским объектам в Йемене.

Так, после того как турецкие СМИ обнародовали новые подробности о гибели журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве был отдан «с самых верхов». Сегодня турецкий лидер решает, принять ли ему предложение саудитов о встрече с наследным принцем на полях саммита G20.

Газета подчёркивает, что в Конституции Аргентины есть положение, предусматривающее универсальную юрисдикцию, когда речь идёт о преступлениях против человечности, военных преступлениях, геноциде и пытках. Буэнос-Айрес уже прибегал к этой статье, чтобы судить бывших сторонников генерала Франко, обвинённых в пытках и убийствах во время испанской гражданской войны.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот отметил, что, возможно, с помощью аргентинского суда жертвы насилия, которые не могут добиться правосудия в Йемене или Саудовской Аравии, будут отмщены.