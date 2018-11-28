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WT: на саммите G20 Трамп не будет встречаться с саудовским принцем, зато проведёт встречу с Путиным

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На предстоящем саммите G20 Дональд Трамп не будет встречаться с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, которого подозревают в причастности к убийству журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи, сообщает The Washington Times. Между тем американский лидер проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным, говорится в статье.
WT: на саммите G20 Трамп не будет встречаться с саудовским принцем, зато проведёт встречу с Путиным
Reuters
Президент США Дональд Трамп на предстоящем саммите G20, который состоится на этой неделе, встретится с российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Washington Times со ссылкой на Белый дом. При этом американский лидер не будет проводить никаких встреч с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
 
Подобное «пренебрежительное отношение» — первый признак того, что связи с наследным принцем оказались на спаде после его возможной причастности к убийству саудовского диссидента Джамаля Хашукджи. Вашингтон идёт на этот шаг, несмотря на заверения Трампа о том, что он не планирует расторгать сделки на продажу Эр-Рияду вооружений и разрывать прочие экономические связи с королевством.
 
«Расписание президента довольно плотное. В рамках G20 он будет участвовать в ряде встреч», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
 
Однако она не исключила, что на саммите президент США, возможно, всё же будет «взаимодействовать» с наследным принцем.
 
С российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп встретится на полях саммита G20. Кроме того, американский президент также проведёт встречи с лидерами Аргентины, Германии, Японии, Индии, Южной Кореи и Турции, сообщает The Washington Times.
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источник
Washington Times США Северная Америка
теги
G20 Владимир Путин Дональд Трамп Россия Саудовская Аравия США
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