Сенатор Грэм: возвращать Путина в G7 было бы ошибкой — в его стране живёт «советское зло»

Хотя с Россией и стоит вести диалог, возвращать её в формат «Большой семёрки» было бы явной ошибкой, заявил в эфире ABC News сенатор Линдси Грэм. По мнению политика, в России Путина по-прежнему живёт и здравствует «зло», свойственное Советскому Союзу, поэтому придавать дополнительную «легитимность» российскому президенту было бы крайне нежелательно.
Мы также видели, как на G7 президент предложил, что этот формат должен превратиться в G8, и что туда нужно вновь пригласить Россию. Высокопоставленный демократ из сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес резко на это отреагировал — он позже выступит на нашей программе. Он заявил, что это доказывает, что вмешательство Путина в наши выборы — это лучшее вложение, которое он когда-либо делал.
ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Я согласен, что расширение G7 до G8 сейчас было бы ошибкой. С Россией нужно вести диалог, их нельзя сбрасывать со счетов; они присутствуют в Сирии, однако никак нельзя — в этом я соглашусь — давать им эту легитимность. Пусть Советский Союз и развалился, однако зло, которое он представляет, живёт и здравствует в России Путина. Америке он никакой не друг, он повсюду сеет раздор в демократиях и пытается сделать это на нашем собственном заднем дворе. Так что я бы ни за что не стал бы придавать ему легитимности. Я бы продолжил жёсткий курс по отношению к Путину. Было бы ошибкой пытаться вернуть его в G8.
Но Бобу и другим демократам известно, как будет выглядеть хорошая сделка (с Пхеньяном. — ИноТВ), и я согласен на такую сделку, и нужно помочь президенту заключить её. Нужно показать Северной Корее и Китаю: если дипломатия не сработает, то в запасе остаётся военный вариант решения проблемы. И лучший способ добиться разрешения кризиса — убедить этих людей (демократов. — ИноТВ), что для этого мы должны предпринять совместные усилия.
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