Fox: на саммите G20 Трампу придётся попотеть — но дело на этот раз не в Путине

У американского президента на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе будет крайне загруженный график — ему предстоит обсудить отношения с лидерами Китая, Турции, Саудовской Аравии и европейских стран, заявила в интервью Fox News эксперт по международной политике Ребекка Грант. По мнению аналитика, встретится Трамп и с Владимиром Путиным — однако последний «получит место за столом под стать своей экономике» и на этот раз внимания ему уделят значительно меньше.

Президент Трамп планирует на следующей неделе провести встречи с несколькими мировыми лидерами на саммите «Большой двадцатки» — и на карте сейчас стоит неимоверно много.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я могу вам сказать, что Китай очень хочет пойти с нами на сделку — а всё из-за пошлин. Китай хочет сделку, и если мы сможем договориться, мы её заключим.

Но речь не только о Китае: на мероприятии также будут присутствовать лидеры Турции, России и Саудовской Аравии, словом — целый ряд крупных игроков мировой политики.

А чего нам ожидать, расскажет наш эксперт по национальной безопасности и международным отношениям доктор Ребекка Грант. Доктор, спасибо, что сегодня к нам пришли!

РЕБЕККА ГРАНТ, эксперт по международным отношениям: Доброе утро!

Начнём с Китая: у нас с ними очень масштабный торговый конфликт, и на кону тут большие деньги. Многие думают, что развязка наступит на саммите G20 в Буэнос-Айресе, ведь там будет и Си Цзиньпин.

РЕБЕККА ГРАНТ: Предстоящий саммит G20 будет таким громким, какими бывают только реалити-шоу. Президент Трамп весь год нам говорил, что сделка, вероятно, будет достигнута к ноябрю. Фокус вот в чём — у торгового представителя США есть список из более 5000 продуктов, которые раньше шли по десятипроцентной пошлине, а с ноября получат 25%. Поэтому вопрос в том, могут ли Трамп и Си Цзиньпин договориться о том, чтобы с этим подождать.

А причина всего — похищение Китаем интеллектуальной собственности у американских компаний.

Но они ведь не подавали никаких признаков того, что им нужна такая сделка — по каким-то вопросам они готовы уступить, но этого не упоминали. Ходят слухи, что у них замедляется экономика, и судя по статистике, это так и есть — у них пока всё хорошо, но замедление есть. Получают ли США благодаря этому преимущество на переговорах?

РЕБЕККА ГРАНТ: Это важный момент. У Китая серьёзный внешний долг, а экономика замедляется. Кроме того, Пекин в шоке, ведь последние двадцать лет Запад встречал его с распростёртыми объятиями, а Трамп теперь стал им сопротивляться. Китай, вероятно, рассчитывает заручиться поддержкой других членов G20 — но ему предстоит выяснить, что большинство стран мира понимает, что нам нужно «перезагрузить» свой торговый баланс с Китаем. Так что посмотрим, готовы ли они всё-таки договариваться или нет.

Ну да. А вот самой неловкой из возможных встреч может стать мероприятие, на котором в одном помещении соберутся вместе с президентом лидер Турции Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии. В Турции ведь только что убили журналиста, и в ЦРУ утверждают, что заказал это убийство Мухаммад бин Салман. Как думаете, эти ребята хоть друг к другу приблизятся вообще в какой-то момент времени?

РЕБЕККА ГРАНТ: Это колоссально интересный вопрос. Саудовская Аравия и Турция обе являются членами «двадцатки», причём Саудовская Аравия — единственное входящее туда арабское государство. Так что в этом и вопрос — поприветствуют ли они друг друга, сядут рядом друг с другом на том или ином мероприятии? Не будем забывать, что президент Эрдоган остановился буквально в шаге до того, чтобы открытым текстом заявить о том, что ответственность за это убийство несёт Мухаммад бин Салман: турки говорили вещи вроде «на высшем уровне», но не называли наследного принца по имени.

Ага. А ведь эти страны и раньше, до убийства Хашукджи друг друга не слишком жаловали. Давайте послушаем слова президента о том, насколько важны для США отношения с Саудовской Аравией.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не знаю, сможет ли кто-то вообще когда-нибудь прийти к выводу, что это сделал наследный принц. Многие из вас вчера говорили, что было сказано, будто бы он это сделал. Но сказано такого не было. Было сказано, что он мог это сделать. Тут есть большая разница. И честно говоря, если бы мы действовали по таким стандартам, у нас бы вообще союзников не было.

Вот такую точку зрения он высказал, и, наверное, действительно можно сказать, что наши отношения с Саудовской Аравией и их значение для нашего мира в целом гораздо важнее, чем это конкретный момент.

РЕБЕККА ГРАНТ: Наш союз с Саудовской Аравией обычно важен, но и Турция — очень важный для нас союзник по НАТО. Мы полагаемся на эти две страны, надеясь, что они помогут нам противодействовать Ирану и сохранять стабильность в регионе. Нам нужно с ними ладить, а в конечном счёте им надо ладить и между собой. Поэтому саммит «Двадцатки» станет очень серьёзным моментом для обоих этих лидеров.

Да. Но ещё один момент — там же будет и Владимир Путин. После своей последней встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, президент получил в свой адрес немало критических отзывов. Какие у вас мысли насчёт предстоящей встречи?

РЕБЕККА ГРАНТ: Здесь мы увидели отчётливый признак того, насколько важны отношения с Саудовской Аравией, Турцией и Си Цзиньпином — по поводу Путина беспокойства почти не было. Место за столом он, конечно, получит, но в соответствии с его относительно некрупной экономикой — ведь российская экономика по объёму не опережает даже канадскую. В общем, злобно посмотреть на капиталистов Путин сможет, но я не думаю, что всё будет вертеться вокруг него — руки все друг другу, конечно, пожмут, но на этот раз дело вовсе не в Путине.

Ясно. Будет интересно посмотреть, как он это обыграет. Но на саммите также будут французский президент Эммануэль Макрон, ряд других европейских лидеров, и, по-моему, глава ЕС. Самая главная тема, вокруг которой с ними сейчас имеются разногласия, это финансирование НАТО. Думаете, в этом направлении что-то произойдёт?

РЕБЕККА ГРАНТ: Это немножко обсудят, но у них у всех сейчас есть серьёзные проблемы двухстороннего характера. Ангела Меркель, которая уходит с поста, также будет вести переговоры с Си Цзиньпином, а лидер Великобритании Тереза Мэй будет довольна уже тем, что там окажется, ведь вокруг брексита сейчас разгорается такая буря. Мне любопытно будет посмотреть на Канаду и на то, как поладит с Трампом Трюдо — будем надеяться, что в этом плане будут объятия или рукопожатие. И всё же, там будет целый ряд двухсторонних вопросов.

Очень видно, что Трамп желает предстать на этом крупном международном форуме умелым дипломатом. Вынося такие серьёзные вопросы на переговоры в Буэнос-Айресе, Трамп повышает значимость «Большой двадцатки».

Да, если вспомнить все контакты, которые он поддерживает, и все крупные встречи, которые ему предстоят — становится понятно, что график у него в Аргентине будет загруженный. Большое вам спасибо, что уделили нам время, доктор!

Дата выхода в эфир 23 ноября 2018 года.