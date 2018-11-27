Макфол: если Трамп не способен дать отпор Путину, пора действовать конгрессу

«Уклончивая» реакция Трампа на ситуацию в Керченском проливе в очередной раз подтвердила, что американский президент проявляет «необычайную последовательность» — он отказывается критиковать российского коллегу Владимира Путина, что бы тот ни предпринял, заявил в интервью каналу MSNBC экс-посол США в России Майкл Макфол. По мысли дипломата, Вашингтону следует в ответ на российскую «агрессию» ввести новые санкции — и если это откажется делать сам Трамп, то должен вмешаться конгресс.

Вот, что появилось сегодня в российских государственных СМИ: «Подготовка к встрече Путина и Трампа на G20 идёт полным ходом — Кремль». Цитата: «Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи российского президента Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ (Дмитрий Песков. — ИноТВ)». В общем, можете не переживать, ребята —подготовка ведётся.

А с нами на связь выходит посол США в России при администрации президента Обамы Майкл Макфол. Рад видеть вас, господин посол, спасибо, что к нам пришли.

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Конечно. Спасибо, что пригласили.

Как вы интерпретируете новейший пример российской агрессии по отношению к Украине в Крыму?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Путин прощупывает Украину, прощупывает мир и прощупывает Запад. Он пытается определить, что может сойти ему с рук. Фактически он также пытается установить контроль России над тем проливом (Керченским. — ИноТВ). Это незаконно, и я надеюсь, что Запад, США и президент Трамп не оставят это без ответа.

Как часто и происходит, Никки Хейли, вроде бы, именно это и сделала. Она созвала экстренное заседание ООН и сделала весьма недвусмысленное заявление. Сегодня президент Трамп сказал, что он недоволен действиями России. Что ещё он должен сделать? Разве этого достаточно? Кажется, они выбрали немного разный тон.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Совершенно верно. Тон Трампа не совпал ни с направлением, избранным Хейли, ни с весьма, на мой взгляд, удачным заявлением, сделанным Государственным департаментом от лица Майка Помпео. Трамп говорил весьма уклончиво. Как видно из того отрывка его слов, что вы привели, он не упомянул Путина, не назвал действия России агрессией, он не назвал их правильными или неправильными. Кажется, он не способен критиковать Владимира Путина. Это невероятно. Он проявлял и проявляет необычайную последовательность, напрочь отказываясь критиковать Путина, что бы тот ни делал.

Поэтому я считаю, что встречу в Аргентине нужно отменить. Я помню, как невыигрышно Трамп смотрелся на фоне Путина во время прошлой встречи — ведь Путин говорил решительно. Если мне не изменяет память, то президент дословно сказал следующее: «Я больше доверяю Путину, чем нашей разведке». Не хочу, чтоб он снова стоял рядом с Путиным и говорил: «Да это всё провокация украинцев была». Это будет противоречить национальным интересам США, так что лучше, чтобы встречи не было вообще.

Я помню, как беседовал с вами в тот же день, и, оглядываясь назад, я теперь задаюсь вопросом, хорошо это было или плохо. Отчасти я думаю, что когда Трамп стоял рядом с Путиным в Хельсинки, это всё же было хорошо, потому что все смогли тогда увидеть, что король-то голый — можно было реально посмотреть на то, каков из себя Дональд Трамп, когда с ним рядом Владимир Путин. Ведь кое-кто считал, что когда Трамп окажется там, он проявит жёсткость, а то, что он говорил раньше — это, мол, предназначалось для другой аудитории. Судя по всему, когда задача — выступить против Путина, Трамп просто не может занять реальную и адекватную позицию ни по одному вопросу. А кроме того, в своих стандартных речах о Крыме Трамп возлагает ответственность за ту ситуацию на президента Обаму и лично на вас, поскольку вы тогда были послом.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Да. Вы сейчас высказали очень интересную мысль о том, как Трамп показал себя во всей красе через то, как он обращался с Владимиром Путиным в Хельсинки. Я думаю, что это верно.

Но вся трагедия следующей их встречи — и именно этот момент меня беспокоит — в том, что президент США должен продвигать национальные интересы Америки, наши интересы в плане безопасности, а также интересы наших союзников и партнёров, и именно это Трамп и должен будет делать на саммите «двадцатки»; а вот если он этого делать не сможет, как мне кажется, должен начать действовать уже конгресс. Соответствующие законодательные инициативы уже существуют — о новых санкциях против России уже предлагался целый ряд законопроектов. И я думаю, что если президент не может, вмешаться должен конгресс.

Не исключено, что именно это и произойдёт. Майкл, всегда приятно вас видеть, и спасибо вам, что пришли. С нами был Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.