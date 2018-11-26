Немецкий политик: к событиям в Керченском проливе привела западная политика силы

Украина могла стать мостом между Россией и Западом, но вместо этого США и ЕС попытались со всей силой перетянуть её в свой лагерь, заявил в интервью Deutschlandfunk депутат от немецкой партии левых Александр Ной. Результатом этого стали конфликты, которые мы наблюдаем сейчас, в частности в Керченском проливе, отметил политик, призвав все стороны к выполнению международного права.

Конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе назревал давно, заявил в интервью Deutschlandfunk депутат от немецкой партии левых Александр Ной. Он напомнил, что ещё весной этого года украинские власти задержали российский танкер и рыболовецкое судно, причём на очень долгое время. В ответ на это Москва усилила проверки на своей границе. Всё лето ситуация обострялась и кульминацией этих процессов стали события прошлой ночи. При этом, если судить по «правилам песочницы», то первым начал именно Киев, подчеркнул Ной.

Немецкий политик убеждён, что керченский инцидент был провокацией со стороны Украины, устроенный во внутриполитических интересах. У президента страны Петра Порошенко серьёзные проблемы с рейтингами. Введение же военного положения позволит ему отсрочить президентские выборы и остаться у власти, объяснил Ной. Он считает, что к ситуации на Украине привела ошибочная политика Запада, основывающаяся на праве сильного. Западные государства допустили такие же ошибки как в Югославии и Сирии. И Россию нельзя критиковать за то, что она просто воспользовалась прецедентами и начала поступать схожим образом.

Ной выразил надежду, что все стороны конфликта, то есть Вашингтон, Брюссель и Москва вернутся к соблюдению международного права. И он подчеркнул, что западные страны — полноценные участники этого конфликта, наравне с Москвой и Киевом.

«Украина — многонациональное государство, и с самого начала оно могло стать мостом между Россией и Западом. Но этого не произошло; была предпринята попытка со всей силой перетянуть Украину в западный лагерь, а результатом этого стали конфликты, которые мы сейчас наблюдаем», — объяснил Ной. При этом в сложившейся ситуации у Украины нет особого права голоса, добавил Ной: «Суверенитет Украины соответствует суверенитету трёхлетнего ребёнка по отношению к своей матери».