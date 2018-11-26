CNN: конфликт у берегов Крыма вызвал небывалый рост напряжённости

Россия обвиняет Украину в том, что три её корабля нарушили границу её территориальных вод в районе Керченского пролива, и в ответ российские службы открыли по ним огонь и взяли их под стражу. В связи с этим на Украине введено военное положение, и, как отмечает корреспондент CNN, такого обострения не было даже в период кризиса на востоке Украины.

В ближайшие часы должно пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно связано с обвинениями Украины в адрес России в том, что она открыла огонь по трём её кораблям у берегов Крыма и захватила их в плен. Российские государственные СМИ сообщают, что эти корабли незаконно вошли в территориальные воды России. Корреспондент CNN Мэтью Чанс ранее рассказал о том, насколько накалилась обстановка.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Видеть, как российские военные корабли в этом регионе открывают огонь по украинским — такого ещё не бывало. Но именно это и произошло. И не только открыли огонь, ранив, по словам представителей украинских военно-морских сил, шесть украинских моряков, но затем российские спецслужбы высадились на эти корабли и взяли их под стражу. Так что это резкий рост напряжённости в отношениях вокруг стратегически важного Керченского пролива, который разделяет Крымский полуостров и основную часть России.

Политическая ситуация обострилась ещё и тем, что в столице Украины Киеве украинский президент Пётр Порошенко, как вы уже упомянули, заявил, что хочет, чтобы парламент проголосовал по введению чрезвычайного положения* в стране. Это исключительная ситуация, ведь даже в разгар конфликта между Украиной и Россией, или, по меньшей мере, пророссийскими бойцами на востоке Украины, где погибли сотни, если не тысячи человек, Украина не доходила до этого и не объявляла чрезвычайное положение.

Я лишь хочу показать вам, насколько обострилась обстановка.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.



*Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).