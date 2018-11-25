RP: «ради решения международных конфликтов» — глава МИД ФРГ призвал к диалогу с Россией

Евросоюзу нужен диалог с Россией, чтобы решить международные конфликты, заявил в интервью Rheinische Post министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Вести же переговоры об отмене санкций мы сможем лишь тогда, когда нам удастся реализовать Минские соглашения», — констатировал глава МИД ФРГ.

Европе нужен диалог с Российской Федерацией, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Моя позиция по отношению к России зависит исключительно от того, какие действия предпринимает российское правительство. Нам нужен диалог с Россией, чтобы решить международные конфликты. Для этого мы, однако, также должны предельно ясно формулировать собственные ожидания. Это касается роли Российской Федерации не только на Украине, но и в сирийской войне», — отметил Хайко Маас.

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства дал отчётливо понять, при каких условиях Европейский союз может начать переговоры по отмене экономических санкций против Москвы.

«Наша непосредственная цель — это стабилизировать ситуацию на Украине и добиться настоящего перемирия. Вести переговоры об отмене санкций мы сможем лишь тогда, когда нам удастся реализовать Минские соглашения», — констатировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.