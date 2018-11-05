Маас: «Для сохранения мира нужно пересмотреть систему контроля за вооружениями»

Выход США из договора РСМД снова возродил разговоры о гонке вооружений и ядерном запугивании, пишет министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье для Der Spiegel. Немецкий политик подчеркнул, что мир в Европе можно защитить только совместными усилиями, создавая всеобщее пространство доверия, прозрачности и мониторинга новых типов вооружений, а не действуя друг против друга, как в случае с РСМД.

Гонка вооружений и взаимное запугивание ядерным оружием снова на повестке дня, с тех пор как США объявили о своём выходе из договора РСМД, пишет глава МИД ФРГ Хайко Маас в своей статье для Der Spiegel. Он с сожалением отметил, что сейчас забыты уроки политики разрядки о том, что только доверие порождает безопасность.

Маас пишет о договоре РСМД, как о об одном из важнейших достижений политики разоружения, которое вот-вот канет в небытие. Министр заверил, что Европа сделает всё возможное со своей стороны, чтобы убедить США всё же не выходить из договора, а сохранить его, потому что это важнейшее соглашение для европейских стран.

Глава немецкого МИД также отметил, что даже если договор РСМД все же удастся сохранить, это не будет автоматической гарантией безопасности. «Для сохранения мира в Европе требуется пересмотреть текущую систему контроля за вооружениями», пишет Маас, поскольку, по его мнению, она уже утратила эффективность из-за технического прогресса. Развивая свою идею, Маас приводит четыре пункта, которые, по его мнению, должны лежать в основе новой политики в области ядерной безопасности.

Во-первых, необходимо вновь обеспечить честный обмен данными между европейцами, американцами и русскими — общие интересы должны возобладать над взаимным недоверием. Во-вторых, должен быть создан всеобщий режим прозрачности в области ракет с ядерными боеголовками. В-третьих, Маас пообещал в ходе своей скорой поездки в Китай призвать Пекин к большей открытости и к контролю за вооружениями. Последней основой новой политики безопасности должны стать правила, адекватные постоянному развитию военных технологий, а также мониторинг появляющихся новых видов вооружений, который следует проводить в рамках ООН.

В заключение Хайко Маас отметил, что доверие не создаётся в мгновение ока и быстрых результатов ждать не следует. Он подчеркнул, что гарантировать мир в Европе можно лишь общими усилиями.