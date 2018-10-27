Hufvudstadsbladet: свято место пусто не бывает — ДРСМД заменят другие договоры

Несмотря на намерение Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), трагедией эту инициативу считать не стоит, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает газета, крайне сомнительно, чтобы США могли позволить России беспрепятственно работать над ракетами, попадающими под действие соглашения, поэтому Вашингтон, скорее всего, постарается его каким-либо образом заменить.

После того, как советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретился с Владимиром Путиным и российским внешнеполитическим руководством, намерение американского лидера выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже не кажется такой трагедией, пишет Hufvudstadsbladet.



Однако это не потому, что этот договор не важен — совсем напротив. Введение ограничений на ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров в декабре 1987 году стало вехой в плане процесса разоружения.



«Однако тогда были другие времена», — отмечает газета.



Советского лидера тогда звали Михаил Горбачёв, и он придерживался политического курса под знаком гласности и перестройки. Кроме того, Горбачёв стремился упрочить отношения с Западом. Однако инициативы Горбачёва вызвали замешательство среди русских. По наблюдениям финских журналистов, казалось, что они не совсем понимали, что нужно делать со своей новообретённой свободой. Однако их оптимизм был ощутим.



С учётом всего этого легко понять ту надежду, которую, подписав ДРСМД, зажгли Горбачёв и тогдашний президент США Рональд Рейган.



Что касается Китая, то он внимательно наблюдал за событиями в СССР. В глазах китайцев распад Советского Союза стал ужасающим примером того хаоса, которого стремилось избежать китайское руководство во главе с Дэн Сяопином. Поэтому Пекин решил сделать ставку на более открытую экономику, при том, что бразды правления оставались в руках Коммунистической партии. Однако тогда ни США, ни Советский Союз не видели в Китае равноправного игрока.



Сейчас же всё изменилось. Ранее Россия уже критиковала ДРСМД, указывая на то, что его действие должно распространятся и на Китай. Дональд Трамп также не обошёл стороной этой момент, когда делал заявление на этот счёт.



«С самого начала его инициативу расценили как попытку посадить Россию за стол переговоров. Трамп — далеко не первый американский президент, который обвинил Россию в нарушении договора; этим занимался ещё его предшественник Барак Обама. По некоторым оценкам, ДРСМД начал противоречить интересам России с того момента, как Владимир Путин заменил Бориса Ельцина», — отмечает издание.



Ещё перед визитом в Москву Джон Болтон заявил, что реакция на высказывание Трампа преувеличена. В частности и Горбачёв, и глава российского МИД Сергей Лавров призвали США подумать о последствиях. Несколько других стран, в том числе Франция, Германия и Китай, также выразили по этому поводу беспокойство.



На встрече с Путиным Болтон, тем не менее, подчеркнул, что даже если США и выйдут из ДРСМД, это не повлечёт за собой автоматическое развёртывание ракет в Европе. Более того, это невозможно в принципе, так как несколько лет назад США уничтожили последние ракеты, которые попадали под соглашение.



Бывший посол Финляндии в США Яакко Лааява заметил по этому поводу, что на разработку абсолютно новой оружейной системы уйдет время, добавив, что переговоры по соглашению шли по крайней мере с 2012 — 2013 года. Так что заявление Трампа, как считает Hufvudstadsbladet, полной неожиданностью не стало.



По итогам переговоров в Москве Болтон сообщил, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября. «Остаётся лишь гадать, станет ли ДРСМД — или новое соглашение, которое будет включать в себя Китай — одной из тем на повестке дня этих двусторонних переговоров», — отмечает газета.



По сути, дело здесь в самой структуре договоров, которая регулирует разоружение двух стран. Стоит вспомнить, что в 2001 году США сообщили о намерении выйти из Договора об ограничении систем ПРО с Россией. Тогда его тоже называли устаревшим, и с тех пор, как известно, и США, и Россия нарастили свою противоракетную оборону.



Однако договоры существуют не только в сфере разоружения. Международные соглашения регулируют также вопросы в области защиты климата, прав человека и политики предоставлений убежищ, однако не все страны хотят их соблюдать.



Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари в последнее время неоднократно напоминал о том, что каждый член ООН должен укреплять эту организацию. В то же время президент Саули Ниинистё считает, что ЕС должен играть более значительную роль в политических решениях, так как, по его мнению, сейчас в ООН всем заправляют США, Россия и Китай.



Однако ООН и ЕС — это организации, существующие по разным правилам. Без того, о чём говорили Ниинистё и Ахтисаари эти объединения бессильны из-за своей разобщённости.



«Тем не менее полное отсутствие договоров — это малореалистичный вариант. Неужели кто-то может действительно предположить, что США выйдут из ДРСМД и позволят России спокойно работать над уже существующими, по их мнению, ракетами с радиусом действия, запрещённым по условиям соглашения? По всей видимости, США каким либо образом защитят себя с помощью договоров», — подводит итог Hufvudstadsbladet.