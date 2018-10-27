Hufvudstadsbladet: свято место пусто не бывает — ДРСМД заменят другие договоры
После того, как советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон встретился с Владимиром Путиным и российским внешнеполитическим руководством, намерение американского лидера выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже не кажется такой трагедией, пишет Hufvudstadsbladet.
Однако это не потому, что этот договор не важен — совсем напротив. Введение ограничений на ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров в декабре 1987 году стало вехой в плане процесса разоружения.
«Однако тогда были другие времена», — отмечает газета.
Советского лидера тогда звали Михаил Горбачёв, и он придерживался политического курса под знаком гласности и перестройки. Кроме того, Горбачёв стремился упрочить отношения с Западом. Однако инициативы Горбачёва вызвали замешательство среди русских. По наблюдениям финских журналистов, казалось, что они не совсем понимали, что нужно делать со своей новообретённой свободой. Однако их оптимизм был ощутим.
С учётом всего этого легко понять ту надежду, которую, подписав ДРСМД, зажгли Горбачёв и тогдашний президент США Рональд Рейган.
Что касается Китая, то он внимательно наблюдал за событиями в СССР. В глазах китайцев распад Советского Союза стал ужасающим примером того хаоса, которого стремилось избежать китайское руководство во главе с Дэн Сяопином. Поэтому Пекин решил сделать ставку на более открытую экономику, при том, что бразды правления оставались в руках Коммунистической партии. Однако тогда ни США, ни Советский Союз не видели в Китае равноправного игрока.
Сейчас же всё изменилось. Ранее Россия уже критиковала ДРСМД, указывая на то, что его действие должно распространятся и на Китай. Дональд Трамп также не обошёл стороной этой момент, когда делал заявление на этот счёт.
«С самого начала его инициативу расценили как попытку посадить Россию за стол переговоров. Трамп — далеко не первый американский президент, который обвинил Россию в нарушении договора; этим занимался ещё его предшественник Барак Обама. По некоторым оценкам, ДРСМД начал противоречить интересам России с того момента, как Владимир Путин заменил Бориса Ельцина», — отмечает издание.
Ещё перед визитом в Москву Джон Болтон заявил, что реакция на высказывание Трампа преувеличена. В частности и Горбачёв, и глава российского МИД Сергей Лавров призвали США подумать о последствиях. Несколько других стран, в том числе Франция, Германия и Китай, также выразили по этому поводу беспокойство.
На встрече с Путиным Болтон, тем не менее, подчеркнул, что даже если США и выйдут из ДРСМД, это не повлечёт за собой автоматическое развёртывание ракет в Европе. Более того, это невозможно в принципе, так как несколько лет назад США уничтожили последние ракеты, которые попадали под соглашение.
Бывший посол Финляндии в США Яакко Лааява заметил по этому поводу, что на разработку абсолютно новой оружейной системы уйдет время, добавив, что переговоры по соглашению шли по крайней мере с 2012 — 2013 года. Так что заявление Трампа, как считает Hufvudstadsbladet, полной неожиданностью не стало.
По итогам переговоров в Москве Болтон сообщил, что Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября. «Остаётся лишь гадать, станет ли ДРСМД — или новое соглашение, которое будет включать в себя Китай — одной из тем на повестке дня этих двусторонних переговоров», — отмечает газета.
По сути, дело здесь в самой структуре договоров, которая регулирует разоружение двух стран. Стоит вспомнить, что в 2001 году США сообщили о намерении выйти из Договора об ограничении систем ПРО с Россией. Тогда его тоже называли устаревшим, и с тех пор, как известно, и США, и Россия нарастили свою противоракетную оборону.
Однако договоры существуют не только в сфере разоружения. Международные соглашения регулируют также вопросы в области защиты климата, прав человека и политики предоставлений убежищ, однако не все страны хотят их соблюдать.
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари в последнее время неоднократно напоминал о том, что каждый член ООН должен укреплять эту организацию. В то же время президент Саули Ниинистё считает, что ЕС должен играть более значительную роль в политических решениях, так как, по его мнению, сейчас в ООН всем заправляют США, Россия и Китай.
Однако ООН и ЕС — это организации, существующие по разным правилам. Без того, о чём говорили Ниинистё и Ахтисаари эти объединения бессильны из-за своей разобщённости.
«Тем не менее полное отсутствие договоров — это малореалистичный вариант. Неужели кто-то может действительно предположить, что США выйдут из ДРСМД и позволят России спокойно работать над уже существующими, по их мнению, ракетами с радиусом действия, запрещённым по условиям соглашения? По всей видимости, США каким либо образом защитят себя с помощью договоров», — подводит итог Hufvudstadsbladet.
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