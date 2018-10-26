SCMP: в Азии опасаются, что США развернут гонку ядерных вооружений под носом у Китая

Намерение Трампа выйти из Договора РСМД с Россией подрывает уверенность в том, что на Вашингтон можно положиться, и вызывает всё больше опасений о новой гонке вооружений под носом у Китая, пишет South China Morning Post. В надёжности США могут усомниться в итоге даже Япония и Южная Корея. И вполне вероятно, что тогда и они решат пересмотреть свои отношения с союзниками, отмечается в статье.

Большая часть стран Азии пока никак не отреагировала на угрозу США выйти из договора о разоружении с Россией, который служит основой ядерного нераспространения на протяжении трёх десятилетий. Однако аналитики предупреждают, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении расторгнуть Договор РСМД, которое он сделал на прошлой неделе, не предупредив своих азиатских союзников, рискует подорвать репутацию США как надёжного партнёра, на которого можно положиться. Кроме того, это вызывает опасения о новой гонке вооружений «под носом у Китая», сообщает South China Morning Post.

Международное доверие к США зиждется на «двух китах» — мощь и решимость, считает эксперт по ядерной безопасности Наоко Аоки. «Вопросы, возникающие у союзников, касаются не столько мощи США, сколько их приверженности своим обязательствам. Когда союзников не ставят в известность о принципиальных решениях, рассеять их сомнения это никак не поможет», — отметила Аоки в интервью South China Morning Post.

Если в надёжности США усомнятся даже такие традиционные союзники американцев, как Япония и Южная Корея, то вполне возможно, что и они захотят пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, предупреждают эксперты. «Если они решат, что на Америку полагаться не стоит, то пересмотрят свою поддержку», — полагает Сэм Роггевен, директор программы международной безопасности при Институте Лоуи в Сиднее. «Это может произойти, если настанет кризис, например, в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе. США и Китай там смотрят прямо друг другу в глаза, и Вашингтон может ненароком моргнуть», — заявил Роггевен в беседе с корреспондентом South China Morning Post.

Но другие аналитики полагают, что хотя этот шаг Трампа и подрывает доверие к США, американские союзники в Азии предпочтут промолчать о своих страхах, потому что не видят альтернативы. «Решение Трампа выйти из договора шлёт противоречивые сигналы в Северную Корею. Как после такого убедить их разоружаться?», — подчёркивает Ынчжон Лим, доцент Колледжа международных отношений при Университете Рицунмейкан в Киото. По мнению Лима, Южная Корея вряд ли откажется от партнёрства с США, несмотря на все свои опасения: «Мы хотим, чтобы Вашингтон оставался нашим партнёром. И не можем отрицать, что наши экономические интересы пересекаются, а наш главный приоритет — безъядерная Северная Корея».

Вероятно, что и Японии придётся промолчать о своих страхах, говорится в статье. «У неядерных стран-союзников США вроде Японии, Южной Кореи и Австралии, нет никакой возможности повлиять на американскую политику», — заявил в интервью South China Morning Post Ясухиро Мацуда, бывший сотрудник Министерства обороны Японии, который сейчас является доцентом Института перспективного изучения Азии при Токийском университете.

В то время как Китай, напротив, не скрывает своего недовольства. «Договор РСМД сыграл важную роль в облегчении международного напряжения, он ускорил ядерное разоружение и способствовал глобальному стратегическому равновесию и стабильности. Свою актуальность он сохраняет и поныне. Выход из договора в одностороннем порядке вызовет немало негативных последствий… Мы надеемся, что вышеупомянутая страна оценит положительные результаты, достигнутые кропотливым трудом на протяжении долгих лет, хорошенько подумает, прежде чем разорвать договор, и примет разумное и правильное решение с помощью диалога и сотрудничества», — цитирует South China Morning Post заявление официального представителя МИД Китая.

Некоторые эксперты также предполагают, что решение Трампа — не столько «реакция на нарушения со стороны России», как уверяют США, сколько сигнал о намерении Вашингтона развернуть гонку вооружений под носом у Китая. Они предупреждают, что выход США из Договора РСМД вызовет наращивание вооружений как в Китае, так и в России, и это повлияет на политику в сфере обороны и безопасности во всех остальных странах Азии, говорится в статье. «[Прекращение] этого договора является серьёзной проблемой для национальной безопасности Японии. Договор сыграл определённую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, способствуя разоружению и контролю над вооружениями», — подчеркнул Йосихиде Суга, главный секретарь правительства Японии.

Договор о РСМД был подписан более тридцати лет назад во времена холодной войны, напоминает South China Morning Post. Он не только запретил США и России производить, развёртывать и испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, но и существенно ограничил распространение ядерного оружия во всем мире. Если он прекратит действовать, ядерный баланс может пошатнуться, отмечается в статье.

«В Азии есть немало молодых ядерных держав — например, Индия, Пакистан и Северная Корея — которые либо проигнорировали ядерный порядок времён холодной войны, либо вовсе не намерены с ним считаться. Если США официально выйдут из Договора РСМД, это станет ещё одним сигналом о том, что «атлантический миропорядок» рушится и наступает эпоха азиатской силовой политики», — также заявил в интервью South China Morning Post Сэм Роггевен. По его мнению, в основе этого процесса лежит беспокойство Вашингтона из-за усиления влияния Китая и убеждённость в том, что Китай в конечном итоге намерен «потеснить» американцев и лишить США гегемонии в регионе. «Так что, возможно, мы вступаем в эпоху великой борьбы за власть в Азии между США и Китаем. Вопрос о том, всерьёз ли США намерены участвовать в этом конфликте в долгосрочной перспективе, и достаточны ли их интересы в Азии, чтобы рисковать ещё одной конфронтацией с Китаем — а возможно, и ядерной войной, пока остаётся открытым», — полагает эксперт.

Китай не связан Договором РСМД, так как это двустороннее соглашение касалось лишь США и России. Поэтому значительная часть его арсенала состоит из ракет, которые запрещало это соглашение — и сейчас фактически вся территория США уже находится в зоне действия китайских ракет, подчёркивается в статье. Это обстоятельство также побуждает экспертов высказывать предположения, что прекращение Договора РМСД в перспективе может привести к «гонке ядерных вооружений между США, Китаем и Россией», пишет South China Morning Post.

Но чтобы нарастить потенциал в регионе в краткосрочной и среднесрочной перспективе, США потребуются союзники, готовые разместить у себя соответствующие объекты. И по оценкам экспертов, добиться этого будет не так просто, говорится в статье. «Выход из договора предоставит США свободу разрабатывать наземное ядерное оружие средней дальности. Однако трудно себе представить, чтобы Япония или Корея согласились разместить его на своей территории», — отмечает Сэм Роггевен.

Другой вариант развития ситуации после заявления Трампа может заключаться в том, что США, Китай и Россия заключат какой-то общий договор. Однако доцент Ясухиро Мацуда считает, что в обозримом будущем это маловероятно: «У США сейчас нет рычагов, как нет и сил средней дальности. Китай же ограничиться ракетами средней дальности ни за что не согласится, а если и захочет что-либо обсуждать, то лишь ядерный арсенал целиком и дисбаланс ядерных сил США и Китая». В то же время старший преподаватель стратегических исследований и международных отношений Национального университета Малайзии Ху Чху Пин настроен более оптимистично. «Учитывая, что новый договор СНВ между США и Россией истекает в 2021 году, а китайские силы к тому моменту значительно вырастут, у трёх великих ядерных держав есть все стимулы заключить соглашение о контроле над стратегическими вооружениями», — заключил он в беседе с корреспондентом South China Morning Post.