Asahi Shimbun: жертвы бомбардировок Хиросимы и Нагасаки просят Трампа не «поворачивать время вспять»

Группа японцев, выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, направила коллективное письмо Дональду Трампу с просьбой не выводить США из Договора РСМД, сообщает Asahi Shimbun. Жертвы трагедии опасаются, что этот шаг сведёт на нет мировое движение по ядерному разоружению и повысит риски нового кризиса.

Оставшиеся в живых жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки призывают президента США Дональда Трампа отказаться от идеи выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного между Вашингтоном и Москвой в 1987 году, сообщает Asahi Shimbun.

Сразу пять групп «хибакуся» — так японцы называют людей, переживших одну из самых страшных катастроф XX века, — направили в американское посольство коллективное обращение к президенту Трампу. В письме жертвы бомбардировок выражают опасения относительно озвученного американским лидером возможного выхода США из Договора РСМД.

По мнению японцев, если Вашингтон действительно откажется от достигнутых договорённостей, «международное движение за ядерное разоружение сойдёт на нет, а вероятность ядерного кризиса усилится». Авторы обращения призывают Дональда Трампа не пытаться «повернуть время вспять».

Во время встречи с журналистами 78-летний Коити Кавано, возглавляющий группу «хибакуся» в Центре движения за мир префектуры Нагасаки, раскритиковал американского лидера: «Сменяя друг друга, американские президенты неизменно встречались со своими советскими и российскими коллегами, даже если их позиции по каким-то вопросам были диаметрально противоположны. Но Дональд Трамп не такой, так что мы чувствуем себя всё более отчаянно и неспокойно».

Активисты-«хибакуся» недовольны, что проблема возможной ядерной войны волнует только их, в то время как японское правительство и народ по большей части никак не реагируют на угрозы США.