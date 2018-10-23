Boulevard Voltaire: США выходят из договора с Россией по ракетам ради мирового господства

Выйдя из договора РСМД, США, по мнению обозревателя Boulevard Voltaire Андре Аршамбо, преследовали две цели. Во-первых, теперь Америка может продолжить «мечтать» о мировом господстве. Во-вторых, Трамп, который обвиняет Россию в нарушении договора, видит в этом способ освобождения от ограничения, главным образом по отношению к Китаю, который не участвует в подобных договорах. Китай, как отмечает обозреватель, теперь «находится на прицеле у конгресса США».

«Врождённая русофобия» американских элит впервые была обоснована с точки зрения геополитики адмиралом Альфредом Мэхэном на заре XX века при президентстве Теодора Рузвельта, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Андре Аршамбо. Тогда Уолл-стрит финансировал ВМФ Японии, что привело к «катастрофе 1905 года», которая «разрушила политический капитал» царя Николая II и повлекла за собой стремления Запада к смене режима в России.

С момента распада СССР попытки создания «вассального государства» с Ельциным и российскими олигархами обернулись крахом, во многом из-за того, что Вашингтон «никогда не умел выбирать между дружбой и враждой», а также потому, что Путин — «геополитик старой закалки» — понял, что у его страны есть время для того, чтобы выбраться из смертельной ловушки — «американизации» или «китаизации» бывшей Российской Империи.

Вместе с тем, как отмечает обозреватель, сам Вашингтон не осознал, что он поддался «арабизации» и «китаизации» до такой степени, что большая часть американской элиты уже «заражена» пропагандой и капиталами Саудовской Аравии и Китая, которые теперь стали стратегическими игроками, принимающими «внутренние решения». Что, впрочем, не волнует мировую элиту, которая теперь рассматривает государства «как штаб-квартиры глобальной сети инвестиционных фондов, а правительства — как их охранные фирмы».

Между тем Китай, который видит себя будущей доминирующей державой — как в экономическом, так и в военном плане, — не собирается «играть в эту игру». В то же время Россия, «казалось, пребывающая в бедности» из-за санкций — инвестировала в модернизацию военного оборудования, тем самым создав сдерживающий фактор для любой «безрассудной попытки «иракизации» страны».

Как утверждает Аршамбо, именно исходя из этого можно понять недавний выход США из договора о РСМД, подписанного Рейганом и Горбачёвым в 1987 году. Это решение, инициатором которого стал советник по национальной безопасности США Джон Болтон, преследует две цели. Во-первых, США смогут продолжить «мечтать» о мировом господстве. Во-вторых, Трамп, который обвиняет Россию в нарушении договора, видит в этом способ освобождения от ограничения, главным образом по отношению к Китаю, который не участвует в подобных договорах и, как заявляет The New York Times, хранит ракеты средней дальности в западной части Тихого океана.

Китай теперь «находится на прицеле» конгресса США, который понял, что его роль заключатся в том, чтобы «прикрывать НАТО с фланга, стремясь добиться контроля над мировыми портами» — например, в Джибути, Шри-Ланке, Пирее, Роттердаме, Антверпене, Гамбурге, Хайфе, Ашдоде, — а также над бореальными областями. Недавно такая попытка в Гренландии, рядом с американской базой, увенчалась неудачей.

«Трамп и Путин встретятся в Париже 11 ноября. Будут ли они говорить о Китае?» — задаётся вопросом обозреватель Boulevard Voltaire Андре Аршамбо.