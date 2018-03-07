NHK: вслед за Путиным японцы подарят акиту олимпийской чемпионке Загитовой После того как Владимир Путин получил в подарок от Японии щенка породы акита-ину, эти собаки приобрели особую популярность. И теперь японские заводчики решили исполнить мечту золотой медалистки Олимпиады в Пхёнчхане фигуристки Алины Загитовой, которая влюбилась в японскую породу. Чемпионке подарят щенка и специальное пособие по его воспитанию, передаёт NHK. 7 марта 2018 NHK

Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание. 6 марта 2018 Asahi Shimbun

Japan Times раскрыла секрет российских фигуристок: «они не делают ошибок» После успеха Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее японцы, занявшие 4-е и 6-е места, задались вопросом, чего же им не хватает. Как заверили Japan Times эксперты, различия между россиянками и японскими фигуристками не так уж сильны, но первые, безусловно, берут своим артистизмом и, в отличие от соперниц, откатывают сложнейшие программы без ошибок. 5 марта 2018 Japan Times

Zakzak: в Японии ждут нового главу российского МИД — Лавров несговорчив по Курилам Японские дипломаты надеются, что после «переизбрания президента Путина» Сергей Лавров, который известен жёсткой позицией по вопросу Курильских островов, больше не будет возглавлять российское внешнеполитическое ведомство. Как пишет издание Zakzak, в МИД Японии считают, что только новый дипломат сможет помочь развитию российско-японских переговоров. 2 марта 2018 Zakzak

JT: школьных учителей будут возить на восток Хоккайдо — на Курилы посмотреть и ученикам рассказать Япония включила в свой бюджет образовательную программу для школьных преподавателей, в рамках которой их будут возить в провинцию Немуро на острове Хоккайдо. Там учителям покажут «северные территории», то есть принадлежащие России Курильские острова, а те по приезде передадут полученные знания ученикам, пишет Japan Times. 20 февраля 2018 Japan Times

Mainichi Shimbun: Токио выразил протест Москве из-за военных учений на Курилах Токио выразил протест Москве из-за начавшихся на Курилах военных учений, сообщает Mainichi Shimbun. По словам министра иностранных дел Японии Таро Коно, учения приведут к «милитаризации четырёх островов», что «несовместимо с позицией» его страны и «достойно сожаления». 8 февраля 2018 Mainichi Shimbun

Nihon Keizai Shimbun: Россия возвращает свои позиции в Юго-Восточной Азии В то время как Запад утрачивает своё влияние в Юго-Восточной Азии, Россия возвращает позиции в регионе. Как пишет издание Nihon Keizai Shimbun, распространяющийся в регионе авторитаризм даёт Москве свободу для манёвра, что вызывает большую обеспокоенность у США 18 января 2018 Nihon Keizai Shimbun

Sankei Shimbun: «Большой семёрке» против России не хватает единства «Большая семёрка» должна переосмыслить особенности дипломатии Путина, который наверняка останется на президентском посту после выборов, и не позволить ему себя одурачить, пишет Sankei Shimbun. А для этого члены G7 должны отказаться от лоббирования интересов лишь своей страны, поскольку это лишь способствует «путинской молниеносной тактике раскола», и объединить усилия, чтобы успеть «предотвратить опасность» и лишить Россию дополнительных преимуществ, подчёркивается в статье. 12 января 2018 Sankei Shimbun

Japan Times: Горбачёв напомнил России и США о важности разоружения Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что в настоящее время одна из самых важных задач — сохранить разоружение, сообщает The Japan Times. Он также выразил надежду, что у лидеров России и США хватит мудрости не допустить развала единой архитектуры соглашений по ядерному разоружению. 8 января 2018 Japan Times

Japan Times: Япония планирует обсудить с Путиным Курилы в 2019 году Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, сообщает Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Как отмечает издание, японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора по поводу Курильских островов. 7 января 2018 Japan Times