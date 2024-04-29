Japan Times: зацикленность Байдена на Украине вредит США в противостоянии с Китаем

12:48
Смородская: Галактионов не тянет уровень «Локо», но у него сильные покровители
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Спартака».
12:40
В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека
Прорыв дамбы в центральной части Кении привёл к гибели 42 человек. Об этом со ссылкой на губернатора округа Накуру Сьюзен Кихику сообщает агентство AFP.
12:32
Константин Цзю — о выступлении россиян на чемпионате Европы: рад за нашу команду
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал выступление российских боксёров на чемпионате Европы в Белграде.
12:31
Нобоа: Бердыев много кричал, для меня это было ненормально
Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с экс-тренером казанской команды Курбаном Бердыевым.
12:25
Минобороны показало, как был подбит Abrams, эвакуированный с поля боя
Министерство обороны России показало видео поражения танка Abrams, который впервые был эвакуирован с Авдеевского направления.
12:25
Глава КЧР Темрезов поручил выплатить семьям погибших полицейских по 1 млн рублей
Семьи полицейских, погибших в результате нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, получат выплаты в размере 1 млн рублей.
12:21
Ефимова: пловцы выступают стабильнее, чем «Спартак»
Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова провела параллель между выступлениями пловцов и футболистов московского «Спартака», болельщицей которого она является.
12:20
На выставке «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств
На выставке «Россия» презентовали XIII Международный Платоновский фестиваль искусств. На мероприятии устроили театрализованное представление на открытом воздухе. Фестиваль объединит более 20 коллективов из девяти стран.
12:17
Щербакова показала фото на паспортах в 14 и 20 лет
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала фото паспортов, полученных в 14 и в 20 лет.
12:17
Британские ВМС сообщили о нападении на судно рядом с Йеменом
Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
12:14
Премьер Испании Санчес решил не уходить в отставку на фоне скандала с женой
Премьер-министр Испании Педро Санчес не будет покидать свой пост на фоне политического скандала, спровоцированного началом расследования против его супруги.
12:09
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне, расположенном на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
12:07
Представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов представит организацию на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Бангкоке.
12:04
Геркус: если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не десять минут
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на то, что нападающий команды Артём Дзюба появился в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» на десять минут.
12:02
Литва предложила обсудить в Евросоюзе ситуацию с украинскими военнообязанными
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила обсуждать в широком кругу стран ситуацию с украинскими военнообязанными мужчинами, которые покинули Украину и находятся в странах ЕС, где им дали различные гарантии.
12:00
Салихова: ЦСКА нужно выйти в футболках с моей цитатой «про клячей»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре ЦСКА в последних матчах.
11:53
Ветеран ЦСКА раскритиковал игру Чалова и Заболотного
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
11:47
ВСУ заявили, что рассредоточат F-16 на разных аэродромах и типах взлётных полос
В ВВС Украины сейчас думают над тем, как военным прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, сообщил представитель украинских воздушных сил Илья Евлаш.
11:38
Источник: в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером
Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича полноценным руководителем красно-белых.
11:34
Синоптик Ильин предупредил о падении давления в среду в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
11:30
Военкор Андрица показал, как ВС России работают по пехоте ВСУ из «Града»
Российские бойцы рассказали военкору RT Владу Андрице, как на Ореховском направлении работает из «Града» 50-й самоходно-артиллерийский полк 42-й дивизии.
11:23
В «Виннипеге» молятся за здоровье Наместникова
Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли рассказал, как в команде переживают за здоровье российского нападающего Владислава Наместникова.
11:17
РИА Новости: в Турции ждут визита Путина, однако точной даты пока нет
В Турции ожидают визита президента России Владимира Путина, однако в Анкаре пока не знают о том, согласована ли точная дата приезда, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
11:11
В РУСАДА объяснили, почему в 2024 году не проверяли на допинг Валиеву
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила, почему не проводилась проверка фигуристки Камилы Валиевой на допинг в 2024 году.
11:03
Китай обеспокоен планами Японии ввести контроль за экспортом полупроводников
Министерство коммерции Китая выразило обеспокоенность планами Японии ввести контроль над экспортом полупроводников. В Пекине подчеркнули, что полупроводниковая отрасль «высоко глобализирована» и уже сформировала промышленную структуру.
10:51
Тelegram восстановил работу украинских ботов, собирающих разведданные
Тelegram восстановил работу украинских ботов ГУР, СБУ и Минцифры, которые ранее оказались заблокированы.
10:51
Ковальчук посоветовал «Динамо» доверять Смолову
Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.
10:42
Ринас Ахмадеев с рекордом победил в Московском полумарафоне
Легкоатлет Ринас Ахмадеев финишировал первым в Московском полумарафоне, установив новый рекорд соревнований.
10:38
В Кремлёвском дворце прошёл музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
В Государственном Кремлёвском дворце прошёл VI Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».
10:35
Панарин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
10:34
Маск назвал безумием переговоры Украины и США о десятилетней поддержке
Переговоры Украины и США о десятилетней программе поддержки — это безумие и «вечная война», заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя выступление Владимира Зеленского.
10:23
Аршавин заявил, что ему тревожно за «Зенит»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выступления команды в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ).
10:20
В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими
В Краснодарском крае начали расследование аварии с пятью погибшими, прокуратура поставила ситуацию на контроль.
10:10
Си Цзиньпин в мае посетит Францию, Сербию и Венгрию
Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию 5—10 мая, сообщила представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
10:09
Главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре капитана команды Александра Овечкина в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».
09:53
Власти предупредили об угрозе затопления села Абатского в Тюменской области
Угроза затопления села Абатского в Тюменской области сохраняется. Населённый пункт находится в пойме реки Ишим, уровень воды в ней достиг 1215 см.
09:52
Овечкин — о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: вините в этом меня
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.
09:37
Минздрав: состояние полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжёлое
Состояние сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения в результате вооружённого нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, оценивается как стабильно тяжёлое.
09:35
Личка — о шутке Безрукова: в Англии началось бы серьёзное расследование
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».
09:29
Парламент Грузии переходит на особый режим безопасности на фоне протестов
Парламент Грузии переходит к особому режиму безопасности: вход в здание ограничат для защиты депутатов и сотрудников.
09:24
Левандовски считает Мбаппе и Беллингема лучшими футболистами мира в настоящий момент
Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски назвал футболистов, которых считает лучшими в данным момент.
09:15
В Москве стартовал юбилейный Московский полумарафон
В Москве стартовал юбилейный Московский полумарафон, он проходит в десятый раз.
09:14
Минобороны: Индия будет наращивать экспорт оружия
Индия намерена наращивать экспорт оружия, в 2023—2024 финансовом году он уже превысил отметку в $2,5 млрд.
09:09
Овечкин впервые в карьере не набрал очков в плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:01
FT: крупные европейские банки в 2023 году уплатили в России €800 млн налогов
Крупные европейские банки в 2023 году уплатили в бюджет России налоги на сумму более €800 млн, это в четыре раза больше, чем до начала спецоперации на Украине.
08:49
Ничушкин оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:45
ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства
Администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.
08:36
Хет-трик Ничушкина позволил «Колорадо» разгромить «Виннипег» в матче серии НХЛ
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:30
Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении 22 апреля
Боевики, уничтоженные на месте нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.
08:24
Уровень воды в реке Ишим в тюменском Абатском поднялся до 1215 см
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области достиг отметки 1215 см.