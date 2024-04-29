Japan Times: зацикленность Байдена на Украине вредит США в противостоянии с Китаем

Вашингтон тратит все силы и средства на украинский конфликт, позволяя враждебному Китаю усилить своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупреждает The Japan Times. Наименьшим злом для Байдена станет перемирие между Москвой и Киевом, которое даст США возможность сосредоточиться на сдерживании Пекина.

Чем больше Байден вовлекает США в украинский конфликт, тем меньше внимания уделяет политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет The Japan Times. Распределение американской помощи хорошо отражает приоритеты Вашингтона: $60,8 млрд Украине, $26,4 млрд Израилю и лишь $8,1 млрд для Тайваня.

Затягивание войны на Украине может существенно изменить баланс сил и усилить главного противника США — Китай. Си Цзиньпин расширит возможности для своей «исторической миссии» по присоединению Тайваня. Кроме того, расширение сотрудничества с Россией может закрепить стратегическую ось Пекин-Москва.

Как и два президента до него, Байден намеревался сосредоточиться на тихоокеанском направлении, однако его отвлекают конфликты в Европе и на Ближнем Востоке. Наименьшим из зол для него станут переговоры с Москвой: перемирие заморозит конфликт на Украине и займёт Россию, что позволит США сфокусироваться на Китае.