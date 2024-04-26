Politico: «Говорите одно, а делаете другое» — Китай поймал США на двуличии

16:28
В Петербурге застрелили вооружённого мужчину, ранившего полицейского
Полицейский в Санкт-Петербурге обезвредил вооружённого мужчину, который ранил его коллегу.
16:26
Касаткина победила Букшу и вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде (Испания).
16:26
Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура этим летом на российской территории прогнозируется около климатической нормы и выше.
16:19
Медина: «Спартак» заслуживал выиграть дерби с ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказал мнение, что красно-белые были сильнее ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
16:14
РЖД к 50-летию БАМа открыли новые объекты на Восточном полигоне
На Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось два знаменательных события: открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи (Байкало-Амурская магистраль) и завершение проходки тоннеля Шкотово — Смоляниново (Транссибирская магистраль). Реализация этих проектов позволит увеличить объёмы провозимых грузов в направлении портов Дальнего Востока.
16:12
На Сахалине задержали водителя, сбившего памятники на кладбище
Полиция задержала мужчину, который на автомобиле снёс несколько памятников на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска.
16:10
Росфинмониторинг внёс в реестр экстремистских движение «Я/Мы Сергей Фургал»
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в реестр экстремистских движение «Я/Мы Сергей Фургал»*.
16:08
«Факел» объявил о назначении Черевченко на пост главного тренера
Руководство «Факела» объявило о назначении Игоря Черевченко на пост наставника команды.
16:04
Московским промышленникам компенсируют часть затрат на лизинг оборудования
Мэр столицы Сергей Собянин заявил о намерении Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства выделить 400 млн рублей на компенсацию предприятиям за лизинг оборудования.
16:04
В Москве появится ещё 24 площадки нового типа для прогулок с питомцами в 2024 году
В столице в 2024 году в рамках проекта «Питомцы в Москве» оборудуют ещё 24 площадки нового типа для прогулок с домашними животными, заявила заммэра Наталья Сергунина.
16:04
В Петербурге поддержали 135 фестивалей и культурных проектов в 2024 году
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в 2024 году поддержал 135 фестивалей и культурных проектов.
16:04
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения собаки на девочку в Волгограде
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения собаки на девочку в Волгограде.
16:04
В Ростовской области рассказали о подготовке памятников к 9 Мая
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал о подготовке памятников Великой Отечественной войны к Дню Победы.
16:04
Специалист Семеренко рассказала об адаптации на новом месте работы
Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по адаптации на новой работе.
16:04
В Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года
В Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с начала 2024 года в полтора раза увеличились объёмы согласованного строительства, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
16:03
Набиуллина: ЦБ рассчитывает на завершение массовой льготной ипотеки этим летом
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ведомство рассчитывает на завершение массовой льготной ипотеки текущим летом.
16:01
Набиуллина: возможная конфискация США активов не повлияет на стабильность России
Возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
16:01
Собянин заявил об открытии сезонных ярмарок выходного дня
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ярмарок выходного дня.
16:01
Салехард примет участие в реконструкции памятников Победы в Волновахе
Салехард окажет содействие в реконструкции монументов и памятников Великой Отечественной войны Волновахскому району ДНР.
16:01
Ямальские врачи приняли более 3 тысяч пациентов в Волновахе
В правительстве Ямало-Ненецкого округа рассказали о 3 тыс. пациентов, которых приняли в Волновахе 11 медицинских специалистов округа.
16:01
Диетолог Мещерякова дала советы по приготовлению шашлыка
Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова дала рекомендации по приготовлению шашлыка.
16:01
В России зафиксировали рост числа вакансий для инвалидов
В России зафиксирован рост на 45% числа вакансий для людей с инвалидностью.
16:00
Психолог Мартынов рассказал, как снизить нагрузку во время экзаменов
Руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов дал рекомендации, как снизить эмоциональную неустойчивость и высокую тревожность во время экзаменов.
16:00
Большинство российских туристов берут аптечку с собой из дома
Новое исследование показало, что большинство российских туристов (83%) предпочитают брать в путешествие лекарства из дома и использовать их в качестве основного лечения.
16:00
В Анапе археологи изучили 47 древних погребений некрополя Горгиппии
Погребения античного времени и археологические объекты «Некрополя древнего города Горгиппия» изучили археологи в Анапе.
16:00
Авербух: надо вырезать WADA, всю эту гнилую систему, как фурункул
Хореограф Илья Авербух высказал своё мнение о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
15:59
Производство металлообрабатывающих станков нарастили в Москве
В Москве за январь — февраль 2024 года предприятия почти в полтора раза нарастили производство металлообрабатывающего оборудования, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
15:59
Психолог Трубачёва дала рекомендации по подготовке ребёнка к первому классу
Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачёва дала рекомендации, как подготовить ребёнка к первому классу.
15:59
В лесах ХМАО на время пожароопасного периода установили камеры видеонаблюдения
В лесах Ханты-Мансийского автономного округа установили камеры видеонаблюдения на время пожароопасного периода.
15:59
Набиуллина: ЦБ готов удерживать высокую ставку для возвращения инфляции к цели
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько необходимо для стабилизации инфляции на целевом уровне.
15:59
Педагог Калинина рассказала о пользе и недостатках приложения для изучения языка
Педагог и старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина рассказала об особенностях изучения иностранного языка с помощью мобильного приложения.
15:56
Проректор Иванченко рассказал о новых программах МГУ-ППИ
Первый проректор совместного университета МГУ и Пекинского политеха Сергей Иванченко рассказал о развитии вуза.
15:56
Нутрициолог Ильичёва рассказала о влиянии перекусов на пищевое поведение
Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о вреде перекусов для пищевого поведения.
15:56
В Курганской области ожидается потепление до +28 °С
Синоптики спрогнозировали потепление в Курганской области до +28 °С.
15:56
Эксперт Лялина назвала допустимым употребление до трёх яиц в день
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала съедать не более трёх яиц в день.
15:56
В Кемеровской области построят крупнейший животноводческий комплекс
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о начале строительства в регионе крупнейшего в России животноводческого комплекса.
15:56
Число станций для зарядки электромобилей в Челябинской области выросло до 92
Число станций для зарядки электромобилей (ЭЗС) в Челябинской области выросло до 92.
15:55
Для участников «Московского долголетия» организуют уроки финансовой грамотности
Участники «Московского долголетия» посетят мастер-классы по финансовой грамотности, заявил глава Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.
15:55
Автоэксперт Евтеев дал советы по уходу за машиной весной
Совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за машиной весной.
15:55
В Люблине начали строить новый дом по программе реновации
В московском районе Люблино приступили к возведению дома по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
15:55
Собянин рассказал о задаче превращения ИИ в базовую медицинскую технологию
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) должен стать базовой медицинской технологией.
15:55
Врач Темирбаева рассказала о причинах высокого уровня гемоглобина
Терапевт, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Эльзара Темирбаева назвала причины высокого уровня гемоглобина.
15:55
В Москве заявили о снижении числа безбилетников
На севере Москвы на наиболее проблемных автобусных маршрутах снизилось число безбилетников, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
15:55
Спасатели призвали жителей Югры к осторожности из-за проснувшихся медведей
В ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили жителей о проснувшихся медведях.
15:53
День рождения Петра Чайковского отметят в Воткинске 7 мая
В Благовещенском соборе Воткинска (Удмуртия) 7 мая пройдёт концерт в честь дня рождения композитора Петра Чайковского.
15:53
В Тюмени запустят бесплатные автобусы в пасхальную ночь
Бесплатные автобусные маршруты организуют в Тюмени в пасхальную ночь.
15:53
Захарова: уровень ядерной опасности в результате политики Запада серьёзно вырос
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уровень ядерной опасности в мире серьёзно вырос, этому способствовала проводимая странами Запада политика.
15:52
Александрова проиграла Крюгер во втором круге турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире WTA 1000 в Мадриде.
15:45
Глава Пентагона: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в 2024 году
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 и обученные управлению ими лётчики начнут прибывать на Украину в текущем году.
15:37
Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки сократилось
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что к настоящему моменту пространство для снижения ключевой ставки сократилось.