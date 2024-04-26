Politico: «Говорите одно, а делаете другое» — Китай поймал США на двуличии

На встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал США за лицемерную политику. Он также заявил, что Вашингтон и Пекин должны помогать, а не вредить друг другу, сообщает Politico.

Вашингтон должен перестать «говорить одно и делать другое», а также прекратить обращаться с Пекином как с врагом. С таким призывом на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном выступил китайский лидер Си Цзиньпин, передаёт Politico.

«Наши страны... должны быть верны своим словам. Мы должны помогать друг другу процветать, а не вредить», — заявил глава КПК, которого Джо Байден неоднократно называл «диктатором». При этом политик отметил, что между Китаем и США существует множество вопросов, которые требуют решения.

Пекин раздражают попытки Вашингтона усилить альянс с Японией и Филиппинами, оказать военную поддержку Тайваню и ограничить доступ Поднебесной к передовым полупроводниковым технологиям. Но несмотря на растущие противоречия, Блинкен заверил китайскую сторону, что США стремятся развивать отношения, «чтобы принести пользу обоим народам», отмечает Politico.