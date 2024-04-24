Заявления российских властей о полном отказе от доллара в торговле с Китаем показали, что и Москва, и Пекин серьёзно намерены преодолеть зависимость от западной финансовой системы, констатирует Responsible Statecraft. Между тем, как отмечается в материале издания, Москва предпринимает и другие шаги для того, чтобы снизить свою уязвимость перед недружественными странами.

Россия на этой неделе объявила о том, что практически полностью отказалась от доллара в рамках двусторонней торговли с Китаем, что снова продемонстрировало желание обеих стран сократить свою зависимость от международной экономической системы, возглавляемой США, пишет Responsible Statecraft.

Как подчёркивается в материале издания, дедолларизация не только позволяет России и Китаю уменьшить необходимость полагаться на мировую валюту, на которую имеет огромное влияние Запад, но и даёт Москве возможность избегать многочисленных санкций, которые мешают ей выстраивать деловые отношения на международном рынке.

Те же санкции, впрочем, стали одним из факторов, благодаря которым торговый оборот между Россией и Китаем растёт с 2022 года громадными темпами. Так, к нынешнему году он составил $240 млрд, увеличившись за предыдущие 12 месяцев на 26%. Кроме того, Китай успел стать главным мировым импортёром российской нефти, говорится в материале RS.

Москва также развивает партнёрство с Ираном, в сотрудничестве с которым она ведёт работу по развитию новых торговых маршрутов в Азии. Помимо этого, страны в этом году связали свои системы финансовых сообщений, дабы проводить транзакции напрямую.

По данным Responsible Statecraft, западные эксперты признают, что все эти усилия российских властей смогут помочь стране сократить уязвимость перед недружественными странами.