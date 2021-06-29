Global Times: Россия настроена на полный разрыв с долларом
С начала этого года США неоднократно угрожали принять меры по усилению антироссийских санкций и даже рассмотреть возможность исключения России из системы расчётов SWIFT. Россия решительно осудила это и демонстративно заявила, что готова полностью «отключить механизм расчётов SWIFT». Она также объявила, что существенно скорректирует валютную структуру Фонда национального благосостояния, полностью ликвидировав запасы доллара и снизив его долю в фонде с 35% до нуля, в то же время она увеличит долю евро, юаня и золота. В случае необходимости Москва также издаст указание государственным предприятиям полностью перевести свои иностранные расчёты в евро.
Как считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь, в последние несколько лет Россия предприняла практические меры по отделению от доллара по многим направлениям. Москва постепенно сократила объём активов, номинированных в долларах, скорректировала структуру валютных резервов, снизила коэффициент доллара, увеличивая коэффициент других резервных валют и драгоценных металлов. Россия также сократила масштабы инвестиций в государственные облигации США — с прошлых $100 млрд до нынешних менее $4 млрд. Россия стала как можно больше использовать национальную валюту и другие отличные от доллара валюты, такие как евро и юань, во внешней торговле, особенно в контрактах на закупку и продажу оптовых товаров. Впервые доля расчётов в долларах в экспорте упала ниже 50%. Были расширены масштабы валютных свопов со многими странами, чтобы снизить зависимость от валюты США.
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