«Сигнал Байдену в преддверии саммита»: CNBC о решении Москвы отказаться от долларовых активов в ФНБ

Россия решила полностью отказаться от долларовых активов в своём Фонде национального благосостояния, пишет CNBC. По мнению некоторых аналитиков, на подобный шаг Москва пошла, чтобы послать администрации Байдена сигнал в преддверии саммита, а также показать, что американские санкции России не страшны.

Россия приняла решение полностью отказаться от долларовых активов в своём Фонде национального благосостояния, общий объём которого равен $186 млрд, в то время как Вашингтон продолжает ужесточать антироссийские санкции, пишет CNBC.

Об этом решении российских властей на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы», — заявил он, добавив, что вместо этого Москва будет инвестировать в евро, юани и золото.

Предполагается, что структура ФНБ изменится в течение следующего месяца. При этом ожидается, что после завершения операций доля евро в фонде составит 40%, юаней — 30%, а золота — 20%. На японскую йену и британский фунт придётся по 5% фонда.

По мнению старшего стратега по суверенному долгу развивающихся рынков BlueBay Asset Manager Тимоти Эша, решение Москвы отказаться от долларовых активов в ФНБ носит «явно политический» характер и призвано «послать сигнал» администрации президента США Джо Байдена в преддверии саммита с президентом России Владимиром Путиным.

«Посыл таков: «Нам не нужны США, нам не нужны долларовые транзакции, а новые американские санкции нам нипочём», — отметил он в своей аналитической записке. Эксперт также добавил, что подобный шаг говорит о том, что Москва ожидает новых санкций со стороны США.

В апреле администрация Байдена ввела против Москвы ряд новый санкций в связи с предполагаемым вмешательством в выборы 2020 года, мощнейшей кибератакой на американские сети, «аннексией»* Крыма и многочисленными нарушениями прав человека.

ФНБ в основном формируется с помощью средств, поступающих от нефтяного эксперта и изначально был предназначен для поддержки пенсионной системы страны. ФНБ также частично содержит в себе золотовалютные резервы России, объём которых по состоянию на 27 мая составляет $600,9 млрд.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).