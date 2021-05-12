Handelsblatt: кешбэк на внутренний туризм — россиян убеждают рублём проводить отпуск в стране

Российские власти предоставляют своим гражданам денежную компенсацию за отпуск внутри страны, сообщает Handelsblatt. И эта мера оказалась очень действенной. Уже сейчас спрос на перелёты по России увеличился на 85%, а на летний отдых в пределах границ государства — в четыре раза. Кешбэк на внутренний туризм нужен также и для того, чтобы подтолкнуть граждан к использованию национальной платёжной системы МИР.
Крым вместо Хорватии, черноморское побережье вместо Испании — с помощью денежных компенсаций президент России Владимир Путин завлекает своих граждан проводить отпуск в своей собственной стране, пишет Handelsblatt. Кешбэк на внутренний туризм составляет 20%. Эта инициатива преследует две цели: повысить загруженность на российских курортах, а также подтолкнуть граждан к использованию кредитной карты МИР, так как вернуть деньги можно, только воспользовавшись ею.
МИР призван укрепить независимость России от западных платёжных систем, продолжает издание. С 2017-го пенсионерам, получателям социальных пособий и сотрудникам соцслужб деньги переводят именно на эту карту. Однако из-за санкций её нельзя использовать для оплаты покупок в системах PayPal, Amazon и Google Play. Опасаясь дополнительных штрафных мер, Пекин и Москва хотят создать свою собственную платёжную систему, независимую от SWIFT. Позже к ней планируется подключить и другие страны.
Стимулирующие меры властей уже возымели действие, пишет Handelsblatt. В мае за границу уехало только 5% россиян. Спрос на перелёты внутри страны повысился на 85%. 54% из тех, кто предпочёл провести отпуск, не выезжая за рубеж, объясняют своё решение возможностью сэкономить деньги, 41% — тем, что в России безопаснее. Спрос на летний отдых внутри страны увеличился почти в четыре раза. В среднем благодаря кешбэку каждый россиянин сможет сэкономить за путешествие €223.
Дополнительный эффект финансового стимулирования — людей получится привлечь в Крым. Черноморский полуостров обходится российскому бюджету в большие деньги, а туризм позволит отчасти компенсировать эти расходы. Также кешбэк позволит оплатить отпуск тем, кто обычно из-за нехватки средств проводит его на даче. И таких много, ведь реальные доходы россиян в первом квартале 2021-го в очередной раз упали на 3,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, достигнув таким образом показателей 2010 года. Также в марте вновь сократился розничный товарооборот, отмечает издание.
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