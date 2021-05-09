Welt: никаких проблем — «вакцинные туристы» из Германии приятно удивлены «Спутником V»

Российская вакцина «Спутника V» пользуется большой популярностью у иностранцев, передаёт Welt. «Вакцинные туристы» из Германии и не только прилетают в Москву по пакету «всё включено» — и остаются приятно удивлены «самой качественной векторной вакциной». Кроме того, гостей столицы впечатляет и давно ушедшая для европейцев в прошлое жизнь без ограничений и локдаунов.

Почти три часа в самолёте, немного бумажной волокиты, маленький укол. Вот и всё. Эти «вакцинные туристы» из Германии получают вторую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Они пока ничего не могут сказать про эффективность, но, по их словам, они хорошо перенесли прививку. Первая часть вакцинации три недели назад прошла без проблем.

ТУРИСТ ИЗ ГЕРМАНИИ 1: Первые восемь часов я ничего не замечал, а затем я почувствовал головную боль, она продолжилась и на следующее утро, но после обеда всё было нормально, так что ничего страшного.

ТУРИСТ ИЗ ГЕРМАНИИ 2: Никаких проблем не было, кроме синяка на месте укола, что для меня нормально. Так что я приятно удивлен.

ТУРИСТ ИЗ ГЕРМАНИИ 3: На мой взгляд, это самая качественная векторная вакцина, доступная на сегодняшний день.

Большинство из примерно 100 немецких «вакцинных туристов» прилетели в Россию по пакету «всё включено». Две короткие поездки в Москву и вакцинация — за всё €2 тыс. Лишь один из этой группы провёл трёхнедельный период между двумя прививками в России. Томас Валлер рассказывает о своих необычных впечатлениях.

ТОМАС ВАЛЛЕР, турист из Германии: Гуляешь по городу, проходишь мимо ресторанов, там сидят 60 — 70 — 100 человек, без масок, без социального дистанцирования, ужинают как ни в чём не бывало.

Уже несколько месяцев в России не действуют ограничения, связанные с коронавирусом. Тем не менее, по официальным данным, Россия пострадала ненамного сильнее большинства западноевропейских стран. Около 4,8 млн заражённых, примерно 110 тыс жертв. Повсюду можно наблюдать сильную усталость от коронавируса и огромный скептицизм в отношении вакцинации.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Лишь около 7% населения прошло вакцинацию. Часто приходится слышать, что вещи, которые государство предлагает бесплатно и широко рекламирует, не могут быть хорошими априори.

«Спутник V» с пренебрежением отвергают многие россияне. У «вакцинных туристов» он пользуется большей популярностью, причём не только у немцев. Этим летом Москва ожидает тысячи туристов со всего мира, желающих привиться препаратом «Спутник V».

Дата выхода в эфир 08 мая 2021 года.